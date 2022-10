Djô da Silva promete novidades musicais para próximo ano

O produtor Djô da Silva prometeu que no próximo ano haverá novidades musicais, fruto de negócios feitos na Womex 22 (Worldwide Music Expo), que decorreu em Lisboa de 19 a 23 de Outubro.

À Inforpress, em Lisboa, Djô da Silva disse que a participação na Womex 22 foi “boa”, divulgando dois eventos musicais internacionais de Cabo Verde, o Atlantic Music Expo (AME) e o Kriol Jazz Festival (KJF).

“Houve muito interesse dos produtores. Continuamos a ver que a música de Cabo Verde tem interessado muito o mundo inteiro e penso que fizemos bons negócios para o próximo ano. Aguardamos novidades”, anuciou.

Por sua vez, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, também em declarações à Inforpress, considerou que a participação de Cabo Verde na Womex é “muito positiva”.

“Parabenizo o trabalho que o Djô da Silva, o Gugas Veiga e os assistentes fizeram de, por iniciativa própria, montarem um sistema de representação de Cabo Verde, quase às custas próprias (…). No próximo evento, nós não só devemos conseguir alargar a participação de Cabo Verde, como aumentar a qualidade, porque Cabo Verde tem de estar melhor representado”, frisou.

O governante contou que viu a participar na Womex 22, vários países com o slogan “O país da música”, quando continua a repetir várias vezes que “o País da música é Cabo Verde”.

“Teremos e vamos investir nos próximos eventos internacionais para uma melhor representação de Cabo Verde”, concluiu.

Cabo Verde também foi representado na Womex 22 por dois projectos de subvenção na área da música: “Música gera cultura, música gera economia”, representado pela produtora e coordenadora Conceição Delgado, da Mariventos, sedeada em São Vicente, e Studio Coletivo, representado pelo investigador, artista e facilitador do projecto, Yoann Lacerda, da Associação BIC – Business Incubation Center, com sede na Cidade da Praia.

Esses dois projectos fazem parte de um grupo de oito de Promoção do Emprego nas Actividades Geradoras de Rendimento no Sector Cultural nos Países Africanos de Língua Portuguesa e Timor-Leste (PROCULTURA PALOP-TL).

Nesta edição da Womex, também de Cabo Verde, subiu ao palco o músico Tito Paris que actuou no dia 21 de Outubro, na “Vitrine dos artistas” do palco lusófono, assim como o projecto luso-cabo-verdiano Prétu, no dia 22.

Para além da lusofonia, Artistas do Chade, Canadá, Argentina, França, Mali, Áustria, Reino Unido, Nigéria, Marrocos, Cuba, Irlanda, Noruega, Argélia, Turquia, Alemanha, Estónia, Estados Unidos da América, Palestina, Gana, Correia do Sul, Tunísia, Espanha, Chile, Colômbia, Israel, Austrália, África do Sul, Japão, Índia, México, Polónia e Madagáscar estarão também a actuar nos vários palcos da Womex 22.

Feira, palestras, filmes e shows de vitrine fizeram parte desta edição que durante uma semana contou com mais de 2.600 profissionais de 90 países, com sete palcos, cerca de 700 empresas expositoras, mais de 100 palestrantes, concertos e cerimónia de premiação.

Com 28 anos de existência, a Womex teve a edição de 2021 no Porto (Portugal), de 2020 teve edição ‘online’, 2019 foi em Tampere, Finlândia, 2018 em Las Palmas, Gran Canaria, Espanha, e 2017 foi em Katowice, Polónia.