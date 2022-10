​São Lourenço dos Órgãos terá busto de Orlando Pantera

O concelho de São Lourenço dos Órgãos, no interior de Santiago, receberá muito em breve um busto de homenagem a um dos seus maiores ícones culturais, Orlando Pantera. Essa informação foi anunciada hoje, 27, pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, na sua página na rede social, Facebook.

Segundo a mesma fonte, o busto de Orlando Pantera é da autoria do artista plástico Billy Wilson e está a ser produzido em São Vicente, onde também será fundido na empresa COSAN.

Neste sentido, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, visitou nesta terça-feira, 25, o atelier onde está a ser produzida a obra para acompanhar o andamento dos trabalhos que iniciaram há cerca de um mês.

“Este busto honra a figura de Pantera e a terra que o viu nascer” afirmou o governante satisfeito com o trabalho em curso.

A mesma fonte explicou que o busto feito em homenagem a Pantera pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, enquadra-se no projecto criado, desde a anterior legislatura (2016), como forma de elevar figuras e personalidades incontornáveis da nossa cultura.

O músico, cantor e compositor cabo-verdiano faleceu em Março de 2001.

De lembrar que Abraão Vicente tinha anunciado em 2017 que as cidades de cada um dos municípios de Cabo Verde iam receber um busto de “grandes figuras” do país. E que no total serão 25 os bustos a serem encomendados pelo MCIC, a representar figuras proeminentes da cultura e sociedade cabo-verdiana. A cada um dos 22 municípios deverá caber pelo menos uma escultura de um filho ilustre do concelho.