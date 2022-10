Trompete de Soraia Ramos e Nenny representa “poder e força” da mulher africana

O novo single intitulado “Trompete”, no qual as cantoras Soraia Ramos e Nenny unem seus talentos representa “poder e força” da mulher africana de forma “inigualável”, vai ser lançado esta terça-feira, 01 de Novembro em todas as plataformas digitais.

“Soraia Ramos e Nenny cantam com orgulho o seu caminho, a força de lutar e ultrapassar os vários desafios e sobretudo, as conquistas e superação, reafirmando a garra do empoderamento feminino”, lê-se num comunicado de imprensa enviado à Inforpress. De acordo com a mesma fonte, a música é uma evolução “digna” de ser ouvida, e que vai pôr todos a cantar e a dançar pelo mundo fora. Trompete, ressaltou, será o próximo “símbolo” de determinação e empoderamento das mulheres. Soraia Ramos é uma artista descendente de família cabo-verdiana, nasceu em Portugal onde residiu por 15 anos. Com a sua família partiu rumo a França e mais tarde para a Suíça, onde permaneceu durante alguns anos. A sua ligação com a música começa desde muito cedo e foi com seus parentes que começou a partilhar esta paixão, e é autora de, entre outros temas, “Bo Ka Bali Nada” e “O Nosso Amor”. Soraia Ramos é a primeira artista lusófona a ser capa da África na Apple Music. Nenny é o nome artístico de Marlene Fernanda Cardoso Tavares, cantora portuguesa, também descendente de família cabo-verdiana, nascida em Novembro de 2000 que aos seus 11 anos mudou-se com a mãe para França para os subúrbios de Paris onde residiu por anos. A autora de temas como “Sushi” e “Tequila”, em Setembro de 2019, foi para Luxemburgo com a mãe e vai para Portugal apenas para fazer música.

