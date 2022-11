​Peça de teatro “Provavelmente Saramago” estreia em Cabo Verde

A peça de teatro “Provavelmente Saramago”, um solo inédito interpretado por Vinícius Piedade, vai estrear em Cabo Verde. O primeiro espectáculo acontece na cidade da Praia, nos dias 3 e 4 de Novembro.

Segundo uma nota do Centro Cultural Português da Praia, esta peça estreia em Cabo Verde por ocasião das comemorações oficiais do centenário do nascimento do escritor José Saramago, promovidas pela Fundação Saramago em Lisboa, e com o apoio do Centro Cultural Português na Praia.

A peça será apresentada no auditório do Centro Cultural Português na Praia no dia 3 de Novembro, quinta-feira, pelas 19h00. Para além da sessão do dia 3 de Novembro, destinada ao público em geral e com entrada livre, no dia 4 de Novembro, pelas 15h30, haverá uma nova sessão de “Provavelmente Saramago” dirigida exclusivamente ao público académico e escolar, previamente convidado.

Depois, a peça chega à cidade de Mindelo, através do Festival Mindelact, no dia 6 de Novembro.

Conforme a mesma nota, esta peça de interpretada por Vinícius Piedade cuja trama gira em torno de um actor que, depois de ser preterido num casting para um filme sobre Saramago, resolve montar um espectáculo teatral no qual, ao mesmo tempo que revela a sua decepção com o cinema, partilha com o público, as suas interpretações sobre a vida e obra de Saramago.

A peça contou com a direcção de Paulo Campos dos Reis, a cada nova tentativa de adaptação cénica, o actor revê suas ideias e tramas, cruzando ficção e realidade num labiríntico jogo de espelhos.

No texto, assinado por Vinícius Piedade (Brasil) e Paulo Campos dos Reis (Portugal) – actores, encenadores e dramaturgos (como o personagem do espetáculo) –, o ficcional e o documental misturam-se e dialogam com Saramago com o objectivo de reflectir, hoje, sobre a recepção da sua obra.

A mesma fonte explicou que a partir desta ideia, os dois artistas colocam a questão: “como nos posicionamos como artistas, como cidadãos, como seres humanos em relação a sua mundividência e convicções? Eis a pergunta a que Provavelmente Saramago tenta (ensaia) responder.”