​Clara Haddad regressa a Cabo Verde para participar do Mindelact 2022

A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo – Mindelact 2022, que arranca esta sexta-feira, 4, e acontece até 13 deste mês, na cidade do Mindelo e com extensão na cidade da Praia, contará com a participação da reconhecida artista da palavra brasileira Clara Haddad.

Nascida na capital paulista, Clara Haddad, criou em 2006 a Escola de Narração Oral Itinerante, com sede na cidade do Porto, em Portugal. Através dessa iniciativa, formou mais de três mil alunos. A escritora já percorreu mais de oito países e narrou histórias para mais de 300 mil pessoas, no Brasil e no exterior. Em 2015, na Bélgica, recebeu o prémio de melhor narradora de língua portuguesa da Europa. Em 2020, conquistou o Troféu Baobá de Literatura, a mais importante distinção do Brasil na área de contação de histórias. Esta é a sua terceira visita a Cabo Verde e a artista da palavra marcará presença no Ciclo Internacional de Contadores de Estórias integrado no Festival. A programação o Mindelact 2022 será distribuída pelo palco principal, no Centro Cultural do Mindelo, e pela Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo (ALAIM), ambos na ilha de São Vicente, e pela extensão à Praia, na ilha de Santiago, além de outros espaços alternativos, oficinas e mostras de performances. Sob o desígnio da “Celebração, sempre com muita Arte, Alma e Afecto", sem fugir à regra das edições anteriores neste que é “o maior evento de artes cénicas da África Ocidental”.

