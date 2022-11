Fladu Fla representa Cabo Verde no XIII Circuito de Teatro em Português

​A Companhia de Teatro Fladu Fla vai representar Cabo Verde no XIII Circuito de Teatro em Português, que acontece entre os dias 12 e 24 de Novembro, na cidade de São Paulo, Brasil.

Trata-se de um festival internacional de países lusófonos, com entrada gratuita, cuja abertura será feita pelo grupo AnDanças de Famalicão, Portugal.

O Circuito reunirá, ao todo, 14 companhias que apresentarão 13 espectáculos para os públicos adulto e infantil. Acontecem também cinco oficinas e dois seminários.

As actividades serão divididas entre os palcos do Teatro Paulo Eiró, Teatro João Caetano, Teatro Flávio Império, Teatro Sérgio Cardoso, Centro de Culturas Negras, Centro Cultural Santo Amaro, Centro Cultural Vila Formosa, Centro Cultural Tendal da Lapa, Centro Cultural Olido e Centro de Referência da Dança, todos espaços culturais ligados a Prefeitura de São Paulo.

O grupo português apresentará o espectáculo "Amália, Dona de Si - O Musical", que leva à descoberta da mulher Amália com seus sonhos, seus medos e ansiedades, sua vida e suas escolhas artísticas.

Segundo os textos de apresentação do evento, o espectáculo é inspirado na fadista e atriz portuguesa Amália Rodrigues (1920-1999) e busca mostrar a essência da personagem por meio das palavras que semeou durante a sua carreira.

"No palco, o intérprete é acompanhado por um trio de piano, guitarra portuguesa e contrabaixo. Com um sistema complexo de som, a voz de Amália, extraída de gravações, é acompanhada ao vivo pelos músicos, inclusive em duetos com o ator. A montagem conjuga momentos de ternura, alegria e entretenimento com outros, profundamente poéticos", frisaram os organizadores num comunicado.

Portugal terá também participação em oficinas programadas ao longo do evento que serão realizadas por Zé Pedro Pereira, do Teatro Art'Imagem, que comandará a actividade "Dramaturgia Portuguesa Contemporânea: o Eu, o Outro e o Nós", e Renato Nóbrega Vieira, que realizará a oficina "Dança e Residência Artística a partir de Amália, Dona de Si - O Musical."

Além de Portugal, os países africanos também vão trazer a sua arte para o XIII Circuito de Teatro em Português em apresentações das companhias Culturproject, de São Tomé e Príncipe, Netos de Bandim da Guiné Cultural (Guiné-Bissau), Cia. Kafukolo (Angola), Cia. Teatro Girassol (Moçambique).

O Brasil será representado por espectáculos da La Inquieta Compañia, Grupo Harém Teatro, Grupo Contadores de Mentira, o Grupo Drgao7 de Teatro, Marcia Kambeba e Aurita Tabajara e Pascoal da Conceição.

O Circuito de Teatro em Português foi criado, em 2003, com o objectivo de promover o intercâmbio cultural entre os nove países de língua portuguesa.

"Por meio das artes cénicas buscamos o estreitamento das relações artísticas e o reconhecimento de nossas diferenças e semelhanças culturais", explicou num comunicado Creuza Borges, directora do Circuito.

Com 19 anos de história, o evento já realizou mais de 450 espectáculos, 76 oficinas e 38 seminários, envolvendo dezenas de cidades brasileiras e um público aproximado de 90 mil pessoas.

O Circuito também resultou na criação do Ciclo de Teatro Brasileiro, em Arcos de Valdevez, que viabiliza, em Portugal, novas perspectivas das artes cênicas brasileiras, que já chegou à sua 12.ª edição.

O Circuito de Teatro em Português é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e a Associação de Cultura e Cidadania Contadores de Mentira.