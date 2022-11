​Djam Neguin apresenta espectáculo “Qayin” na Praia

O coreógrafo cabo-verdiano, Djam Neguin apresenta esta quinta e sexta-feira, na cidade da Praia, o espectáculo “Qayin”, uma adaptação do romance “Caim”, do escritor português nobel da literatura, José Saramago.

Segundo o artista, este espectáculo é simultaneamente um momento para assinalar o centenário do autor, e o oitavo aniversário da companhia Djam Projects.

Djam Neguin explicou que “Qayin”é um espectáculo transdisciplinar criado no âmbito do Centenário do escritor José Saramago. “Trata-se de uma adaptação livre que, à semelhança do livro, tem a figura central a personagem bíblica Caim mas que aproveita para discutir várias questões que atravessam a sociedade contemporânea”.

Conforme o coreógrafo, no espectáculo, tal como no livro, a figura bíblica Caim é o protagonista de um confronto Homem-Deus, no estilo ácido e acutilante de questionar os dogmas religiosos bem conhecidos do autor.

“Para além do confronto ideológico com o conceito-Deus, e de desmontar os preceitos de base judaico-cristão , que de alguma forma ainda são instrumentos de construção das nossas subjectividades, este espectáculo é uma oportunidade de fazer com que o público questione de que forma estas narrativas simbólicas impactam as nossas vivências, e o mais importante, como podemos ter um pensamento crítico sobre as coisas que consumimos enquanto espectadores, também de teatro", refere.

Para Djam Neguin, o espetáculo vai certamente abalar as mentes mais conservadoras, “porque não colocamos filtros nas questões que queríamos acentuar – a crítica segue a linha ácida legada pelo autor. Substancialmente, todo o processo criativo que deu resultado ao que vai ser apresentado ao público foi também um processo de intertextualização amparadas em várias questões discutidas com e a partir da obra, tais como o uso do metateatro, a crítica à sociedade do espectáculo, o platonismo e mito da caverna nas sociedades contemporâneas, os contornos do pensamento monoteísta e monodeísta”.

O espectáculo acontece no Centro Cultural Português da Praia, às 19h00.