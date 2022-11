​Praia acolhe concerto musical "Thilissa"

A cidade da Praia acolhe esta sexta-feira, 18, o concerto musical "Thilissa", que surgiu depois de uma semana de residência artística, onde surgiu o projecto com o mesmo nome e que juntou no mesmo espaço cinco artistas femininas: Syna Awel, Suzete Ramos, Ineida Moniz, Thayane Silva e Betinha Leão.

Segundo a organização, trata-se de um concerto musical que dançará pelas remotas aldeias berberes no coração das festividades onde as mulheres estão em destaque, ondulará pelas ondas de Cabo Verde e tudo junto oferece-nos este projecto original de percussão e voz.

Conforme indicou, neste projecto “Thilissa”, Syna Awel continua a explorar sua cultura de origem com grande sensibilidade.

“Em busca de uma verdadeira mistura de culturas, ela decide dar destaque às mulheres africanas criando um grupo 100% feminino que mescla percussões brasileiras, cabo-verdianas e berberes e se funde com as canções de sua nativa Kabylie”, frisa.

A mesma fonte explicou que Syna Awel, é apaixonada e divulgadora da sua cultura de origem. “Assim, tendo a mesma como fio condutor, partilha-se e procurando outras culturas, promovendo uma verdadeira mistura cultural. Com sonoridades predefinidas, propõe serem cantadas só por mulheres, onde uma mescla percussões brasileiras, cabo-verdianas e berberes e se funde com as canções de sua nativa Kabylie”.

O concerto acontece no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 20h00.