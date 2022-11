​Festival Nha Santa Catarina arranca esta sexta-feira

A edição deste ano do Festival Nha Santa Catarina acontece esta sexta-feira e sábado, 18 e 19, e assinala o regresso ao Estádio de Cumbém. Este evento faz uma aposta na área social, já que 30 por cento da receita de bilheteira está direccionada para a Loja Social e para a Casa da Sopa.

A informação foi avançada, esta quinta-feira, 17, pelo Vereador da Cultura, Péricles Brito, durante uma conferência de imprensa que contou com a presença do produtor João Miranda e de artistas que vão participar no festival.

Péricles Brito afirmou que a edição deste ano do festival está orçada em 12 mil contos, “a que se deduzem 04 mil contos de patrocínios e, naturalmente, as receitas provenientes das vendas de free pass, cujo valor diário é de 500 escudos”.

“O festival vai levar para a cidade de Assomada pessoas de todos os concelhos de Santiago. Vai lotar as unidades hoteleiras, vai dar mais consumidores à restauração, vai animar o comércio, e vai proporcionar rendimentos a rabidantes, vendedores e suas famílias, que lhes permitem melhorar a sua qualidade de vida”, afirma.

Para o Vereador da Cultura, trata-se de um bom investimento, num evento que traz a Assomada grandes nomes da música nacional e internacional.

“Desde o início deste ano, até Outubro, a Câmara Municipal de Santa Catarina já investiu na área social cerca de 34 mil e quinhentos contos, o que contraria alguns pontos de vista considerando que os recursos gastos no festival deveriam ser canalizados para o apoio a pessoas mais fragilizadas”, indica.

No primeiro dia do festival sobem ao palco Bedja KP, Dynamo, Elida Almeida, Jeniffer Dias, Lito Freire, Tikai e os Talentos Locais DuDek & JP e Alex Jimmy.

No segundo e último dia, sobem ao palco Calema, Du Marthaz, Josslyn, Fidjus di Code di Dona, Leo Pereira, MC Acondize, Ruben Teixeira, PCC, Soraia Ramos, Zé Mário Bulimundo & Banda e os Talentos Locais Djarrul e Luca.

Organizado pela Câmara Municipal, o Festival Nha Santa Catarina conta com a Direcção de Produção da JM Produções & Eventos, o patrocínio da CVMóvel, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, do Banco Comercial do Atlântico e da Garantia Seguros, bem como o apoio solidário da Cabosom e da Faísca.