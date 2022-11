​Novo álbum de Elida Almeida prevista para Janeiro de 2023

“Di Lonji” (De longe em português) é título do quarto disco de estúdio da cantora e compositora cabo-verdiana Elida Almeida, que tem data de edição prevista para dia 27 de Janeiro de 2023, pela editora Lusafrica.

A informação foi avançada esta quinta-feira, 24, pela produtora Harmonia, numa nota de imprensa.

Depois do primeiro single “Mau Menino”, eis que chega o segundo tema de avanço deste trabalho, "Dondona", já disponível em todas as plataformas de streaming, acompanhado por um vídeoclipe oficial que estará disponível no canal de YouTube da artista a partir das 19h00 desta sexta-feira, 25.

Segundo a Harmonia, Elida Almeida, uma das maiores vozes da actualidade cabo-verdiana, referida por muitos como a líder da nova geração musical do país, encontra-se em fase de finalização do novo trabalho de estúdio.

A mesma fonte frisou que a escolha do nome “Di Lonji” não é inocente, espelha a sua essência e trajecto. Retrata Elida, de onde vem geograficamente, mas também todas as distâncias de Cabo Verde, desde a zona de origem, ao caminho da concretização dos sonhos, o alcançar dos objectivos, trespassando todas as barreiras.

“O disco representa toda essa intensa e persistente caminhada, com todos os factores que o dificultaram e que foram ultrapassados, o vencer todos os estereótipos, a busca de aprovação que a fez chegar aqui”, assegura.

E sobre o novo single “Dondona”, a mesma fonte indicou que é um tema com duplo significado, “é inspirado na relação com as avós''. Da avó paterna, revela o orgulho de com ela ter crescido, os ensinamentos, a aprendizagem desde o 1º ano de idade. Foca o infindo valor das rugas, hoje com 93 anos, pelo conteúdo do que está por detrás de cada momento vivido. Inspirada nas duas avós, salienta o forte significado de receber a bênção, a que chama de banho de energia”.

Conhecida pela maturidade, talento e generosidade da sua escrita e interpretação, Elida Almeida deu-se a conhecer ao mundo em 2014, ano em que foi descoberta pelo produtor José da Silva - também responsável por apresentar Cesária Évora ao mundo.

Oito anos depois da estreia, Elida Almeida faz o balanço de todo este seu percurso, onde já chegou. Assim baptiza o seu quarto álbum: "Di Lonji, "De longe".

"Venho de um país que, há algumas décadas, nem estava no mapa. Venho sobretudo do interior da ilha de Santiago, de uma paisagem tão profunda, tão remota, que a maioria dos seus habitantes nunca a abandona. Visitei 50 países, ganhei muitos prémios e divulguei as minhas criações pelos quatro continentes..." explica Elida Almeida, no documento enviado.