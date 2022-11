Kady enaltece mulher negra africana, com “Lumenara”

Surgiu vestida de borboleta para mostrar que as asas podem voar bem alto e conquistar o mundo com a sua música. Estamos a falar da cantora cabo-verdiana Kady Araújo que lançou nas plataformas digitais desde sexta-feira, 11 deste mês (Novembro), o seu mais novo EP (Extended Play), “Lumenara” (que significa fogueira). Trata-se de um trabalho onde a cantora mostra ao mundo a sua identidade sem esquecer das sonoridades da sua terra natal (Cabo Verde).

A cantora lançou o mais novo single “Tamina”, na plataforma Colors, tema que faz parte do seu novo EP. Neste novo trabalho de originais, a cantora e compositora inclui temas como “Djuntu” (feat. Dino D’Santiago), “Tempu” e o novo single “Tamina”.

Numa entrevista por escrito ao Expresso das Ilhas, a cantora contou que o EP surgiu da necessidade de se reinventar enquanto artista e reflecte a busca de uma nova identidade musical. “Também a vontade de aprofundar e trazer mais as raízes e a vivência do meu povo cabo-verdiano fundindo essa tradição com a música contemporânea Pop”.

Esta é uma nova etapa na carreira da cantora, que é o assumir de uma nova sonoridade, que surgiu de uma forma muito natural e num momento onde a artista sentiu uma reconexão com a música e com todo o seu processo de criação. Nesta fase de transição, de encontro, autodescoberta e autoconhecimento, Kady renasce com mais força.

“Lumenara, que significa fogueira, simboliza justamente o renascimento e a força, acredito que em cada uma e em cada um de nós existe essa força e esse poder de nos reinventarmos e evoluirmos enquanto seres humanos a cada dia”, explica.

Segundo Kady, “este EP tem um significado imenso, visto que é a concretização de um grande sonho e o resultado de um longo processo desde a sua criação até sair para o público. O significado torna-se ainda maior por eu ter tido a oportunidade de trabalhar com músicos e produtores que admiro muito e que deram muito de si neste projecto”.

Em relação à mensagem que esse EP traz, a cantora frisou que “Lumenara” é um manifesto à emancipação e empoderamento da mulher negra , e “claro, uma homenagem a Cabo Verde que foi a principal fonte de inspiração para este EP”.

Plataforma Colors

O tema “Tamina”, lançado na Plataforma Colors, conforme explica Kady, retrata uma mulher resiliente, que luta de forma honesta para atingir os seus objectivos, que também é vulnerável, que pode passar por momentos “baixos” da vida mas que sabe que pode atingir os momentos “altos” com a sua dedicação.

Kady confessa que se sente privilegiada por ser sido escolhida para participar nessa plataforma. “Sinto-me realizada e muito feliz por esta oportunidade tão gratificante”.

Concerto

Este sábado, 26, Kady fará um concerto de apresentação do seu novo “Lumenara”, no Super Bock em Stock, que se realiza na Avenida da Liberdade, em Lisboa. A cantora adianta que será um momento onde as mensagens do EP serão transmitidas de forma mais orgânica, pelo que poderão ser sentidas ainda com mais força e acredita que vai ser um encontro muito bonito.

Depois do lançamento desse trabalho em Lisboa, a cantora informa que vai começar a organizar a agenda para o ano de 2023 quando deverá acontecer concerto de apresentação em Cabo Verde. “Espero muito fazer a apresentação aí em 2023 e anseio muito por este momento”.

Kady explica que o feedback desse EP tem sido maravilhoso, “tinha algum receio precisamente por essa mudança, mas o público tem abraçado este projecto com muito carinho e sinto-me muito grata por isso”.

Kady reintroduziu-se na edição 2020, no Festival da Canção, ao atingir a final com ‘Diz Só’, escrita por Kalaf, que a descreveu como “kizomba consciente”.

Neste EP a cantora contou com a parceria de Dino D`Santiago, um artista que tem feito magia no mundo da música. Para a cantora, trabalhar com Dino tem sido uma benção. “Dino é uma grande amigo e artista que admiro muito e é uma bênção e um privilégio poder contar com a sua criatividade e conselhos, ele que tem trilhado um caminho incrível e é inspirador poder assistir a tudo isso de perto”.

Carreira musical

Kady encontrou a música em casa pois é filha da cantora Terezinha Araújo, mas resolveu fazer um curso na área de produção de eventos. Depois de ter começado a trabalhar é que descobriu que queria ser cantora. Começou a fazer música, lançou o seu primeiro álbum, “Kaminho”, e agora surge com o seu primeiro EP.

Para Kady, a sua carreira musical tem sido de muito aprendizagem e evolução, “acredito que a música é uma manifestação espiritual, por isso sinto-me abençoada por estar nesta caminhada”.

E por se sentir abençoada nessa área, Kady diz que a sua maior ambição é de poder trazer a sua música para Cabo Verde e levá-la para o mundo. “Como fez a nossa Rainha Cize a quem todos nós artistas cabo-verdianos devemos tanto, acredito que a melhor forma de honrar tudo o que ela fez é continuar o legado de levar Cabo Verde e a sua música pelo mundo”.

Texto publicado originalmente na edição nº1095 do Expresso das Ilhas de 23 de Novembro