SCM defende “apostas assertivas” para promoção da Morna

A presidente da Sociedade Cabo-verdiana da Música (SCM), Solange Cesarovna, defendeu hoje, na Praia, investimentos e apostas assertivas na promoção da Morna Património Imaterial da Humanidade, por forma a proteger este género da música tradicional do arquipélago.

Em declarações à Inforpress, por ocasião do Dia Nacional da Morna, que se celebra anualmente a 03 de Dezembro, data que marca o nascimento também de B-Leza, considerado um dos maiores compositores do País, a responsável avançou que há em curso projectos que colocam a morna no centro das atenções.

Entretanto, por outro lado, assinalou que há que que ter uma maior responsabilidade e união, pública e privada, para que a morna esteja ligada à maior parte das actividades culturais de Cabo Verde durante o ano.

“Que ela conquiste o direito de ter o mesmo mérito de estar nos grandes festivais e nos maiores palcos que promovemos de música aqui em Cabo Verde e juntamente com outros géneros de Cabo Verde”, sublinhou.

“Que nós façamos o devido embalo, a devida protecção e de investimento, consciência e aposta para cada vez mais ouvirmos mais a morna, aprendermos mais sobre morna e partilharmos mais a morna e cada vez mais incentivarmos novos autores e compositores da geração actual”, acrescentou Solange Cesarovna.

SegundoSolange Cesarovna, o objectivo é trazer também para o espólio nacional obras novas da morna.

“Gostaríamos de ver mais jovens a compor, temos muita juventude que interpreta a morna, seria injusto dizer que não temos muitos jovens na morna, mas gostaríamos de ter muito mais, temos vozes belíssimas da juventude que trazem no seu repertório a morna, por isso achamos que é fundamental ter a morna nos palcos principais para que possamos, não só dar oportunidades a todos estes novos intérpretes e artistas, mas para que possamos também mostrar que ela tem a mesma oportunidade (…)”, almejou.

Para isso, Solange Cesarovna reiterou que há que ter uma aposta e incentivo certo para que haja mais autores e compositores a apostarem na criação da morna, trazendo o que vem na alma da juventude, sendo que a música tradicional de Cabo Verde tem “oportunidades em todos os palcos maiores que outros géneros”.