​Plácido Vaz lança primeiro álbum “Caminho Lonji”

O cantor e compositor cabo-verdiano Plácido Vaz lança esta sexta-feira, 09, nas plataformas online, o seu primeiro álbum de originais intitulado “Caminho Lonji”. E juntamente com o álbum, apresenta o videoclipe do funaná “Forti Bunita”.

Para antecipar a chegada do álbum, o artista lançou vários singles, entre os quais “Nta bai nkre bai” no dia 15 de Julho passado, que tem um videoclipe.

Numa nota enviada, Plácido Vaz revela que o álbum é composto por 11 faixas musicais inéditas, com vários géneros tradicionais de Cabo Verde como funaná, morna, coladeira, mas também um Semba, (ritmo tradicional de Angola), um afro e um ritmo mais moderno slow.

Este trabalho discográfico, de acordo com o artista conta com a produção do pianista cabo-verdiano Edson Sanches, residente em Aveiro, e temas que fez em colaboração dos amigos João (Jota) Cardoso, músico da ilha do Fogo, Bruno Carreira músico/produtor português, Nino Costa Guitarrista/produtor brasileiro na produção da música “Caminho Lonji”.

Plácido Vaz explicou que o álbum aborda temas como emigração, saudade, lembranças e vivências do cabo-verdiano dentro e fora do país.

Natural de Achada Bolanha, Calheta, São Miguel, Plácido Vaz reside actualmente no Luxemburgo, assume-se como um artista de música tradicional cabo-verdiana, sem fugir das influências, mas quer dar o seu contributo para a continuidade dos géneros tradicionais, dentro e fora de Cabo Verde.

Plácido Vaz frisou que em paralelo com o seu trabalho a solo, tem o projecto “Kaialas”, que é uma união entre Cabo Verde e Brasil, em parceria com o jornalista compositor brasileiro Álvaro Tallarico, em que juntam a música brasileira a influências cabo-verdianas.