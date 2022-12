Concerto em tributo a Pablo Milanês e à Nueva Trova Cubana

O Palácio da Cultura Ildo Lobo será palco, esta sexta-feira, de mais um concerto musical, desta feita em tributo a Pablo Milanés e à Nueva Trova Cubana. Este concerto levará ao palco do Palácio da Cultura os artistas Teté Alhinho e Ângelo Andrade para juntos proporcionarem aos praienses uma noite cheia de momentos especiais.

Segundo a organização, o concerto é um repto lançado pela produtora inSulada que se junta à voz de Teté Alhinho e ao violão de Ângelo Andrade para o evento: Tributo a Pablo Milanês e a Nueva Trova Cubana.

No pátio Txon di Morgado do Palácio da Cultura Ildo Lobo vai-se cantar e contar a esse cantautor a sonoridade e a poesia da Nueva Trova Cubana, cumprimentando assim a cultura Cubana.

Neste concerto, a voz de Teté Alhinho junta-se ao violão de Ângelo, num momento intimista, acolhido pelo pátio Txon di Morgado do Palácio da Cultura Ildo Lobo, num final de tarde de homenagem a um dos nomes maiores da música mundial.

Pablo Milanés partiu há poucos dias. “Coube-nos esta homenagem. Pablo Milanés partiu no passado dia 22 de Novembro com 79 anos. Com ele um dos maiores nomes da música cubana e da música do mundo”.

Segundo a nossa fonte, Pablo Milanés foi um cantautor por excelência, a sua poesia contribuiu para cantar sobretudo o amor no seu todo, tendo sempre consigo propostas de alguma intervenção social. Lutou sempre por uma sociedade mais justa.

Juntamente com nomes como Carlos Puebla, Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Leo Brouwer e Noel Nicola – Pablo Milanés fundou a Nueva Trova Cubana.

A Nueva Trova Cubana foi um movimento musical que pode ser considerado uma versão cubana da Nueva Canción Latinoamericana. Acredita-se que esse movimento teve como marco geracional o Primeiro Encontro da Canção de Protesto que, em 1967, reuniu músicos de toda a América Latina em Havana (Cuba).

Em Dezembro de 1972, foi organizado em Cuba um encontro de jovens trovadores, que consagrou definitivamente a “Nueva Trova Cubana”.

Dada a importância do autor, as homenagens multiplicaram-se pelo mundo e em Cabo Verde não será diferente. Teté Alhinho e Ângelo Andrade são admiradores confessos de Pablo Milanés e da música cubana. Por isso vão estar juntos neste concerto e proporcionar um momento especial aos presentes.

Teté Alhinho e Ângelo Andrade estudaram em Cuba onde beberam intensamente a cultura deste país. Em Cabo Verde, os dois artistas têm feito inúmeros espectáculos com música latina e, em concreto, música cubana – inclusive em eventos da Embaixada de Cuba em Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1097 de 7 de Dezembro de 2022.