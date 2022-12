​Nova edição do romance “Chuva Braba” lançada na Praia

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde apresenta hoje, 15, pelas 17h00, a nova edição do romance cabo-verdiano “Chuva Braba”.

Segundo uma nota enviada, a apresentação do romance estará a cargo do professor Osvaldino Monteiro (Uni-CV), numa edição revista e prefaciada por Victor Barros, distinto académico na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – NOVA FCSH.

O acto contará com a presença do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

A mesma fonte indicou que por se tratar de uma obra que faz parte do currículo dos alunos do 3º Ciclo e da lista de livros do Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde, a edição estará disponível por 500 escudos.

Conforme o documento, o propósito é promover o acesso de todos a este romance de referência na nossa literatura e incentivar a sua leitura.