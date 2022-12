​Novo single de Hélio Batalha lançado quinta-feira

O segundo trabalho discográfico do rapper Hélio Batalha, intitulado “De Cairo a Cabo”, tem lançamento previsto para Janeiro de 2023. A informação foi avançada hoje pela label Harmonia. Antes, o rapper lança esta quinta-feira, o single “Dexam Bua”, que fará parte desse álbum.

“Dexam Bua", que sucede “Minina d'Sombento”, conta com a participação da jovem artista Sónia Sousa.

Segundo a mesma fonte, a canção pode ser conhecida a partir das 19 horas em todas as plataformas de streaming e conta com videoclipe oficial.

“Dexam Bua fala da superação, da resiliência, da luta diária para singrar no mundo da música e se manter relevante. É ovacionar aqueles que sempre estiveram presentes para ajudar e estender a mão tal como as mães. Também é um aviso a aqueles que não acreditam e torcem para que as coisa não aconteçam, assim mostrar que não estás aqui para brincar”, lê-se na nota.

A música, conforme a mesma fonte, é fruto da residência artística realizada pela label Harmonia durante o mês de Setembro, na cidade do Mindelo. “Um afrobeat vibrante onde a Sónia Sousa se encaixa de forma perfeita, trazendo uma vibração e uma potência extraordinária que “Dexam Bua” precisava”.

A mesma nota indica que o single, é um apelo a todos que de certa forma desencorajaram alguém perante os seus sonhos, para que não o façam. “Pois, quando mais se apelar para abandonar os sonhos, a vontade de voar e vencer torna-se mais gritante”.