​Noite Branca arranca hoje com 11 palcos

A cidade da Praia acolhe recebe esta sexta-feira e sábado, a 11ª edição da Noite Branca, um evento que irá transformar, como habitualmente, o Centro Histórico do Plateau num grande palco onde se misturam actuações musicais e outras manifestações artísticas, nomeadamente o artesanato, a gastronomia, a pintura, a acrobacia, a dança e a panaria.

Sob o tema “Abraçar a diversidade, celebrar a harmonia!”, a cerimónia de abertura acontece hoje, às 19h00, na Praça Luís de Camões (Pracinha Escola Grande), com Feira de artesanato, animações culturais nas ruas do Plateau e os “Palcos “Geração e Funaná”, envolvendo a actuação de grupos consagrados do cenário musical cabo-verdiano.

No sábado, com excepção do “Palco Infantil”, que começa às 15h00 e termina às 18h00, os restantes palcos, designadamente os “Palcos Gospel”, “Palco Stand Up Comedy”, “Palco Cordas & Acordes”, “Palco Jovem”, “Palco Revelação”, “Palco Passus D´ Arte”, “Palco Kaza D´Arte Inclusiva”, “Palco Batuku” e “Palco Dança” arrancam às 19h00, com actuações de artistas dos mais diversos estilos e géneros musicais, devendo-se prolongar até às 4h00 da madrugada.

A Noite Branca contará com 11 palcos e mais de 400 criadores de diferentes áreas de actuação artística.

Bulimundo na Noite Branca

O Bulimundo é um dos grupos que farão parte do palco Funaná da Noite Branca 2022. O grupo, segundo uma nota da produtora Insulada, louva o convite para participar neste evento.

O grupo promete um grande espectáculo com uma viagem pelos temas marcantes que fizeram a história.