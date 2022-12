CCCV promove “MornaEvent” com homenagem a Marino Silva e Humberto Ramos

​A embaixada de Cabo Verde em Portugal, através do Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Lisboa, promove hoje uma sessão cultural e musical denominada “MornaEvent”, com homenagens a Marino Silva e Humberto Ramos.

O CCCV explica que a “homenagem singela aos músicos Marino Silva e Humberto Ramos” será feita em “reconhecimento aos seus contributos para a cultura de Cabo Verde” numa sessão que também será uma oportunidade para a apresentação do livro “Songbook Vol. 1, Músicas de Cabo Verde”, de Humberto Ramos.

Marino Silva nasceu em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde, em 1931, veio para Lisboa aos 15 anos para ingressar no liceu para depois entrar nos serviços da Câmara Municipal de Lisboa onde permaneceu até à reforma, tendo chegado à posição de chefe de Serviços.

Tendo começado a tocar violão ainda na ilha do Sal, já em Lisboa, Marino Silva aperfeiçoa-se como instrumentista e a partir de 1958 começa a gravar os seus trabalhos, [seis LP (Long Play- disco de vinil de longa duração) e 12 EP (Extended Play)] entre 1958 e 1977, mas em 1980 e na sequência de uma tragédia familiar, cerra as gravações e retoma a sua actividade musical mais tarde, no circuito fechado de amigos e familiares e em espaços da comunidade cabo-verdiana.

Humberto Ramos, compositor, pianista, professor e orquestrador, nasceu em São Vicente, Cabo Verde, em 1967 e vive em Lisboa desde 1994, tendo iniciado os seus estudos na Escola Salesiana, no Mindelo, e continuando em Portugal, onde fez o curso de piano na Academia de Amadores de Música de Lisboa e estudado Jazz, sendo que, como pianista e director musical tem acompanhado vários artistas.

Licenciou-se em Composição na Escola Superior de Música de Lisboa e nos últimos anos tem trabalhado na pesquisa e recolha dados sobre música de Cabo Verde, tendo criado uma página na internet com letras e cifras de quase todos os compositores cabo-verdianos conhecidos, estando neste momento a trabalhar no projecto “Songbook”, dedicado à música de Cabo Verde, que numa primeira fase editará 20 livros, de 20 compositores, com 20 temas/compositor.