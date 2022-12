Música: Dynamo comemora dez anos de carreira com espectáculo na Cidade da Praia

​O artista, natural da ilha do Sal, Dynamo vai comemorar os seus dez anos de carreira num espectáculo a acontecer esta quinta-feira, 22, na Cidade da Praia, com a participação de artistas convidados.

“Sonho com este dia há muitos anos. Vão ter muitas surpresas no dia 22 de Dezembro”, escreveu o artista na sua página de Instagram, anunciando o seu concerto, previsto para o largo Amílcar Cabral, a partir das 21h00.

Grace Evora, Yasmine, Khaly Angel e Trakinuz são os convidados de Dynamo, nome artístico de Eder dos Santos, residente em Portugal.

Com o tema “Primavera”, Dynamo foi o vencedor da categoria música popular do ano, na XI edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), a 01 de Outubro, na Cidade da Praia.

Em 2021, ganhou o prémio Álbum do Ano 2021, com “Independent”.

Dynamo venceu ainda o prémio de melhor kizomba, também com a música “Primavera”, e repartiu o de melhor colaboração com William Araújo e Djodje, com a interpretação de “Suleban”, bem como o do melhor produtor com Cláudio Ramos, igualmente com “Primavera”.

O artista tem na sua discografia três álbuns de estúdio, “One” (2014), “Mirror” (2016) e “Independent” (2020).