Escola Pentagrama com espectáculo dos alunos de piano e guitarra para esta quinta-feira

​A escola de música Pentagrama apresenta esta quinta-feira, 22, no Centro Cultural Português da Praia, pelas 18:30, um concerto dos alunos dos cursos de piano e guitarra, visando estabelecer o contacto entre futuros artistas e o palco.

À Inforpress, o fundador e dono da escola de música Pentagrama Zé Augusto Tavares, mais conhecido por Tó Tavares, avançou que o espectáculo insere-se dentro daquilo que é o modelo da escola ao longo dos seus 32 anos de existência, formação nas salas de aulas, mas também levar os alunos a concertos para ganharem experiência e a sabedoria dos palcos.

“A escola Pentagrama tem o hábito de desenvolver actividades, nomeadamente lectivas em todas as modalidades praticadas na escola, tendo em conta que estamos a formar artistas, então temos que levá-las ao palco”, sublinhou.

Um modelo que a escola sempre adoptou, no entanto, frisou, nestes últimos anos a escola tem deparado com algumas dificuldades para concretização de concertos, devido à falta de recursos, pelo que os alunos têm praticado mais nos eventos com espaços culturais a convite das instituições, incrementando assim a formação.

Conforme precisou aquele responsável, trata-se de um concerto com maior actuação do grupo de piano, um curso que há muito esteve paralisado e agora foi retomado com cerca de 22 alunos, mas apenas cinco alunos irão participar neste primeiro momento.

“Para nós, é um concerto de experiência tendo em conta que há muitos anos que não fizemos concertos” enfatizou Tó Tavares.

A escola conta com quatro pilares de ensino, canto, educação musical, piano e viola, e disciplinas complementares que são, de entre outros, harmonia e teoria musical.