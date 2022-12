Elida Almeida actua pela primeira vez no terreiro do Paço em Lisboa

A cantora Elida Almeida vai actuar pela primeira vez no Terreiro do Paço, em Lisboa, no dia 31 de Dezembro, na passagem do ano.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pela cantora nas suas redes sociais, revelando que será a primeira artista a actuar após os fogos de artifício. “Família, desta vez eu vou ser uma das artistas que vai actuar no Terreiro do Paço. Eu serei a primeira artista após fogos de artifício. Então, estejam lá à horas porque senão vão perder um momento mágico”, disse a cantora, sem esconder a felicidade. Lura, Bonga, Cuca Roseta, Samuel e Pongo são outros artistas a actuar neste espectáculo que marca a virada de ano no Terreiro do Paço, em Lisboa, Portugal. Natural de Santa Cruz, interior da ilha de Santiago, Elida Almeida começou a dar os primeiros passos na música quando ganhou o concurso “Talento Djarmai”, numa altura em que vivia na ilha do Maio. Em 2015, Elida Almeida lançou o seu primeiro trabalho discográfico “Ora doci ora margos” e em Março de 2017 lançou o EP “Djunta Kudjer”, com seis temas. Dois anos depois de “Ora doci ora margos”, a artista lançou o seu segundo trabalho, intitulado “kebrada”, composto por 12 temas. “Txika”, “Di Mi Ku Di Bo”, “É Zonban” feat Djodje, “Final Feliz” feat Hélio Batalha” são alguns singles gravados pela artista durante a sua carreira.

