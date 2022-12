​Enrique Alhinho celebra 9 anos de carreira com Festival de Stand Up Comedy

O humorista Enrique Alhinho realiza esta quinta-feira, 29, na cidade da Praia, um Festival de Stand Up Comedy “10-1 Anos de Carreira”, para celebrar os seus nove anos de carreira humorística.

Segundo escreveu Enrique Alhinho na sua página na rede social, Facebook, esta efeméride será assinalada com um “mega festival com 12 dos melhores humoristas nacionais".

O humorista revelou ainda que será um festival “simplesmente imperdível, serão duas horas de riso intenso”.

O evento contará com a participação de Carlos Andrade, Banji Comédia, CVTEP, Boca Fradu, Jailson Miranda, Tikay, Ricardo Fidalga, Luís Tavares, Beatriz Lúcio, Jando Mendes, Rubem Prionace, são os convidados de Enrique Alhinho, para animar este evento com muito humor. Esta é a primeira vez que se está a juntar vários humoristas nacionais no mesmo palco em Cabo Verde.

De lembrar que no ano passado (2021), Enrique Alhinho tinha realizado em Portugal, o primeiro Festival de Stand Up Comedy Crioulo que contou com a participação de humoristas como Carlos Andrade, Alexandre Off, Micael Ramos, Benji, Leo Goku Youre Cabral e Gilson 100Burgonha.

Numa entrevista que deu ao Expresso das Ilhas, Enrique Alhinho disse que realizar este festival em Portugal, foi a realização de um sonho. “Logo no início da carreira tinha vários objectivos que queria atingir, um dos maiores era realizar um Festival Stand Up Comedy Criolo”.

O Festival de Stand Up Comedy acontece quinta-feira, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, às 22h00.