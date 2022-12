​Assomada recebe primeiro Encontro Nacional de Batuco

A cidade de Assomada recebe esta quinta-feira, 29, o primeiro Encontro Nacional de Batuco denominado “Batuku fincado na tereru – Maior Tereru di Batuku di Mundo”. Este encontro vai juntar os vários grupos de batuco da ilha de Santiago e do Maio.

A apresentação deste evento aconteceu hoje, na cidade da Praia, numa conferência de imprensa realizada pela Assessora de projectos do Ministério da Cultura, Vandrea Monteiro.

Orçado em 3800 contos, este evento que acontece na Rua Pedonal, na cidade de Assomada, contará com a participação dos grupos de batuco dos municípios da ilha de Santiago e do Maio.

Vandrea Monteiro explicou que este encontro é uma iniciativa do Ministério da Cultura e que está enquadrado na política de incentivo às economias criativas, através da realização de actividades culturais e de turismo alternativo.

“No nosso último edital `Resgate e Promoção da Música` tivemos dezenas e dezenas de grupos de batuco a pedir financiamento, então o Ministério da Cultura achou por bem começarmos a investir nos grupos de batuco”, conta.

Esta edição, conforme disse, vai juntar cerca de 700 elementos dos grupos da ilha de Santiago e do Maio, “ilhas onde esta manifestação cultural é prática, numa simbiose cultural com o propósito de valorizar e preservar este género musical que é o batuco. Vamos ter grupos de toda a ilha de Santiago, temos cerca de 54 grupos que rondam 654 batucadeiras entre homens, mulheres e crianças”.

Este encontro, segundo disse, vai decorrer das 09h00 até às 17h30, na Rua Pedonal, na cidade de Assomada, “não vamos ter palco onde as batucadeiras sobem para cantar as suas músicas, mas vamos estar todos juntos a celebrar o batuco”.

“Este evento não é um concurso, não haverá prémio e nem dinheiro envolvido, vai ser celebrado o batuco e vamos ter os 54 grupos juntos e unidos onde todos cantam a música de todos”, cita.

A assessora de projectos anunciou que este evento acontece como um arranque do investimento que será feito nessa área, “precisamos começar por algum ponto, vamos começar e objectivo é claro é sermos ainda maiores”.

“Para o ano 2023, há um propósito enorme do Ministério da Cultura em investir realmente nos grupos de batuco nacional desde indumentária, uniformes, tchabeta como tem acontecido com alguns grupos. Este propósito vai começar por aí, temos um inventário que já tinha sido feito pelo Instituto do Patrimônio Cultural (IPC)”.

De sublinhar que o Batuco é uma manifestação cultural secular em Cabo Verde, que combina poesia, voz, música e dança. Prática de “tereru”, de quintal, foi gerado a partir do saber popular, da oralidade, redunda numa prática social, simultaneamente, ritual e ato festivo, prenhe de conteúdo cultural, expressão de uma identidade própria.

Em meados da década de 90, entra na fase de revitalização, graças à combinação de factores de cariz sociopolítico associados às mudanças ocorridas no país e ao impulsionamento dado por actividades culturais que foram aparecendo.