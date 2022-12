Tudo a postos para Show da "Virada do Ano 2023" no largo de Quebra Canela

A Câmara Municipal da Praia (CMP) promove, no próximo dia 31 de Dezembro, o show da "Virada do Ano 2023" no largo de Quebra Canela e promete um ambiente seguro, de muita música, cor, brilho e confraternização.

Em conferência de imprensa, hoje na Cidade da Praia, o vereador da Cultura e Economia Criativa da CMP, Jorge Garcia, diz que esta edição do show, a primeira do actual mandato de Francisco Carvalho devido à contingência sanitária, consubstancia-se em mais um presente, da actual equipa camarária, aos praienses, à semelhança da 11ª Edição da Noite Branca. “Como tem sido habitual o show da Virada do Ano vai ter fogos-de-artifício e espera-se contar com a presença de milhares de pessoas, oriundas dos diversos municípios da ilha de Santiago e de outras paragens para desfrutarem de um ambiente de muita música, cor, brilho e sã confraternização” sublinhou. Em termos de actuações musicais, estão previstos os artistas Zé Mário (ex-Bulimundo), SOS Mucci, MC Acondizé, PCC, Vanessa e Sandro Monteiro. Os munícipes podem contar ainda com a actuação do "Rei do pop cabo-verdiano”, Gil Semedo, que irá encerrar o evento. Relativamente à criação de condições de segurança, o vereador da Cultura e Economia Criativa, assegurou que o evento irá contar com a colaboração da Polícia Nacional (PN), Guarda Municipal, Delegacia de Saúde, Cruz Vermelha, IGAE, Bombeiros e da Protecção Civil o que permitirá um convívio sem incidentes. Jorge Garcia adiantou ainda que em colaboração com a PN, estarão presentes 40 efectivos para o show da “Virada do Ano 2023”, incrementando assim mais segurança e melhor convívio. “Nesta perspectiva, a CMP apela a todos àqueles que se dignarem a deslocar-se ao largo de Quebra Canela a se imbuírem do espírito de harmonia e moderação, condição essencial para perpetuar o clima de paz e concórdia que vigorou no Festival de Gamboa e na Noite Branca”, apelou. O evento realizado pela CMP, através do Pelouro da Cultura e Economia Criativa, está programado para às 22 horas e término às 4 horas da madrugada. O vereador da Cultura e Economia Criativa da CMP reiterou ainda o compromisso da edilidade de engajar esforços para a realização de actividades lúdicas e culturais e que contribuam para incrementar a agenda cultural da cidade. “Por último, desejo, em meu nome pessoal e no da Equipa liderada pelo Edil, Francisco Carvalho, um Próspero Ano Novo e um 2023 pleno de realizações a todos e a todas. Um grande bem-haja ao Projecto "Praia para Todos!”, desejou.

