Festas de final do ano na Praia regressam a “todo o vapor” com alta procura por bilhetes já esgotados

​As festas do final de ano capital regressam a “todo o vapor”, com alta procura por bilhetes que em algumas organizações de eventos já estão quase esgotados, após dois anos de medidas restritivas para combater a pandemia da covid-19.

Em 2021, a 28 de Dezembro, o Governo anunciou um conjunto de medidas restritivas para fazer face à pandemia da covid-19, mormente limitar o ajuntamento de pessoas nas festas num período em que organizações de eventos da cidade da Praia tinham tudo arquitetado, inclusive bilhetes vendidos para as habituais festas de final do ano.

Na altura, os organizadores de eventos admitiram a necessidade de se agir para conter a propagação da covid-19, mas admitiram que foram prejudicados com as medidas restritivas anunciadas pelo Executivo.

Contudo, esse ano, com a situação epidemiológica “estável” no País, as tradicionais festas de final do ano voltam com muita afluência na capital cabo-verdiana, visto que, conforme os organizadores ouvidos pela Inforpress, as pessoas estavam nostálgicas, daí a forte adesão.

Sucá, responsável do grupo Sigui Sabur, prometeu uma “super festa” até ao raiar do sol, com inovação e bom elenco de Djs que geralmente são “surpresas”, revelando que os bilhetes esgotaram em cinco minutos de vendas ´online` e que houve 24 mil acessos de 33 países ao link de vendas.

“Sigui Sabura preparou-se mesmo para esse ano. Embora a demanda seja elevada, o nosso evento tem um número limitado de 800 pessoas. Muitas pessoas estão ainda à procura de bilhetes, mas estes estão todos esgotados”, disse.

Sucá perspectiva que todos os presentes vão apreciar a festa, e que a cada ano o grupo Sigui Sabura tenha um engajamento ainda maior.

Por seu lado, o Dj Pensador, responsável do grupo Canequinha, confessou à Inforpress ter cancelado a festa no ano passado e devolvido o dinheiro aos clientes devido às restrições impostas pelo Governo para fazer face à pandemia.

Agora para esse ano, a grande novidade é a mudança do local da festa Canequinha para um espaço maior, no mesmo lugar onde é realizado o Cabo Verde Music Aword (CVMA), no largo Amílcar Cabral.

Conforme precisou, a festa vai realizar-se nos moldes de uma gala, a recepção dos convidados vai ser no tapete vermelho e com direito a foto.

Outra novidade é uma área reservada para relaxamento, dentro do local, sendo que a animação musical estará a cargo de DJs de Cabo Verde, Portugal e dos Estados Unidos da América.

“Colocamos 150 bilhetes promocionais que esgotaram no espaço de duas horas. Posteriormente, colocamos mais 300, com um preço mais acessível que possivelmente esgotarão hoje para depois colocarmos à venda o outro lote de bilhetes”, sublinhou o DJ Pensador.

Avançou que as vendas estão num bom ritmo, tendo o local a capacidade para 1200 pessoas, mas o grupo optou por não ultrapassar 800 pessoas para que elas possam ter espaço para circulação e aproveitar a festa.

“O nosso evento denomina-se Raja Reveillon by grupo canequinha. Raja é árabe e significa esperança, portanto as expectativas são boas, espero que as pessoas passem um réveillon diferente com esperança (…)”, sublinhou aquele responsável.

A Câmara Municipal da Praia anunciou hoje também a festa de virada do ano que habitualmente acontece no largo de Kebra Kanela, tendo como artistas confirmados SOS Mucci Acondize e PCC.

Estes artistas, segundo uma publicação na página de Facebook da autarquia da Praia, estão entre os jovens de maior sucesso no País e que elevaram a bandeira de Cabo Verde este ano ao mais alto nível no exterior.

“Prometem não medir esforços para um espetáculo que ficará para sempre na memória de todos”, lê-se.