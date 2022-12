​Gil Semedo convidado para ser padrinho do projecto “Praia Um Só”

O artista Gil Semedo foi convidado pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho para ser padrinho do projecto “Praia Um Só”. O convite surgiu, à margem de uma audiência que decorreu ontem, 29, entre o edil e o artista.

Francisco Carvalho considerou que a presença de Gil Semedo neste projecto é "extraordinária", tendo em conta que é um dos maiores nomes da música cabo-verdiana e poder contar com o seu espírito de “djunta mo” é motivo de grande alegria e satisfação”.

Gil Semedo, por seu lado, identificou-se com o projecto pela sua essência que, segundo diz, vai ao encontro daquilo que defende, acrescentando ainda que com este espírito de “djunta mo” a iniciativa tem tudo para ser um sucesso.

O artista mostrou-se aberto em abraçar o projecto, pois considera a cidade da Praia como sendo a sua casa também.

Este projecto “Praia Um Só” é uma iniciativa municipal de caracter social, que consiste na junção (djunta mó) por parte das instituições, os grupos, as pessoas individuais ou colectivas, que vivem na Praia, para juntos construírem novos lugares e obras artísticas como miradouros, parque ecológico, residência artística, teleférico ecológico, e outros, que além de elevar a autoestima de todos os praienses, contribui para o aumento da dinâmica na capital.

De recordar que Gil Semedo está a celebrar 30 anos de carreira musical, e tem agendado um concerto no dia 17 de Março de 2023, no Coliseu dos Recreios, em Portugal, com vários convidados especiais.

Dina Medina com quem o cantor gravou o tema “ Sakedu Nu Fika”, Vado com quem protagoniza o single “ Kel Dia”, bem como Dino D’Santiago, Djodje, Nelson Freitas e Pato são os músicos já confirmados para se juntarem ao artista, considerado um dos mais conceituados músicos cabo-verdianos.

Ao som do estilo que o próprio baptizou de ‘Caboswing’ – música pop dançante de Cabo Verde – este vai ser um espectáculo único, construído apenas para este momento de celebração e que todos os presentes, certamente, vão guardar na memória e no coração.

Segundo uma nota do Grupo Chiado, mais do que a comemoração de um aniversário, esta é uma noite que se espera memorável, reflexo da entrega e agradecimento de um artista por uma carreira que se tem vindo a escrever de verdade.

Dos temas mais antigos, como “ Maria Julia”, “ Suzi” ou “ Sweet Honey”, ao mais actual “ Gostu Sabi ft Calema, Soraia Ramos & Mito Kaskas”, Gil Semedo prepara-se para interpretar as canções mais marcantes dos seus primeiros 30 anos de carreira de uma forma única.