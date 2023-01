Praia acolhe Mini-Maratona de Leitura “MobyDick”

O Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde (BNCV), na cidade da Praia, acolhe este sábado, 7, a Mini-Maratona de Leitura “MobyDick”. O objectivo é terminar a leitura do livro em 3 horas e 45 minutos.

Segundo uma publicação na página na rede social, Facebook da BNCV, trata-se de uma iniciativa do New Bedford Whaling Museum, nos Estados Unidos da América, em parceria com várias instituições, sobretudo bibliotecas, museus e universidades.

A mesma fonte explicou que esta iniciativa tem por objectivo promover um momento de leitura em português do romance “MobyDick” de Herman Melville, publicado em 1851.

A sessão vai realizar-se na sala de conferências da Biblioteca Nacional de Cabo Verde no dia 7 de Janeiro, online via Zoom, com início às 17h30.