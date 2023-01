​Acácia Maior lança single “Speransa” e anuncia primeiro álbum para este ano

A banda Acácia Maior acaba de lançar o novo single “Speransa” e anuncia a chegada do primeiro álbum para o primeiro trimestre deste ano.

Num comunicado, a banda indicou que o single contou com as participações de Dj Berlok (beat) e Landa, sendo este último o mais recente projecto formado por Mónica Landim e Henrique Silva, ambos comuns aos dois projectos.

“Speransa”, de acordo com o mesmo documento, antecede a chegada do álbum de estreia intitulado “Cimbrom Celeste” cujo lançamento está previsto para acontecer ainda no primeiro trimestre deste ano.

Com “Speransa”, indicou a mesma fonte, a banda quer explorar sonoridades tanto do sul como do norte de Cabo Verde, neste caso o Batuku e o Sanjon.

Este tema surge ainda como plataforma de lançamento do projecto LANDA, cujo EP de nome homónimo, foi lançado no dia 22 de Dezembro passado.

O videoclipe de “Speransa”, foi realizado por Nuno Miranda, da Boaventura Art Studio, que teve como ponto central o facto das mulheres africanas, na sua maioria, “que têm trabalhos madrugadores, estarem muitas vezes a dormir nas suas viagens de transporte público, derivado do cansaço das sua rotinas e da esperança de uma vida melhor”.

Acácia Maior é um colectivo de músicos criado por Henrique Silva e Luís Firmino, raízes e tronco desta árvore que começa a florescer no horizonte musical cabo-verdiano.

“Acácia é uma árvore predominante nas ilhas de Cabo Verde, com raízes bem “fincadas” no terreno tradicional, de ramos e folhas estendidas para o universo, traduz a liberdade das composições que se expressam nos mais variados estilos musicais”, indica a mesma fonte.

Do Reggae ao Zouk, da Morna à Mazurca, do Hip-Hop ao Funaná. Criação, fusão e tradição são o mote para a viagem sem fronteiras deste colectivo que, a cada obra, reúne artistas de diversas áreas em todo o processo, da escrita à masterização.

Acácia Maior, conforme a mesma fonte, é um projecto independente e auto-sustentado, alimentado pela inspiração.