​Câmara Municipal de Tarrafal com várias actividades programadas para as festividades de Nhô Santo Amaro

A Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago (CMTS) tem programado um conjunto de actividades no âmbito das festividades de Nhô Santo Amaro 2023. Uma delas é o lançamento da sua primeira revista municipal, intitulada “Tarrafal”, sobre os dois anos de governação local.

Numa nota a autarquia explicou que se trata da primeira série projectada por esta equipa camarária, que retrata o pulsar do concelho, em termos de investimentos e realizações da edilidade, dos agentes económicos e demais agentes de desenvolvimento económico, social, cultural e desportivo da autarquia, e, do mesmo passo, dê a conhecer os projectos e perspectivas de transformação do município na senda do progresso, durante estes dois anos de governação local.

A revista possui um total de 56 páginas, que inclui diversos temas, nomeadamente uma entrevista com o Presidente da Câmara, os grandes projectos e realizações, investimentos, opiniões dos munícipes, tudo com o objetivo principal de aproximar e facilitar ainda mais a comunicação entre a autarquia, os emigrantes filhos da terra, os residentes, os amigos e parceiros, e todos aqueles que visitam o concelho, em lazer ou negócios.

A cerimónia de lançamento está agendada para sexta-feira, 06, pelas 16 horas, no Mercado de Artesanato e Cultura, e a apresentação estará a cargo da jornalista Aidé Carvalho.

Ainda enquadrada nas festividades de Nhô Santo Amaro está programada a realização de várias actividades como Festival de Nhu Santo Amaro nos dia 13 e 14 deste mês, na orla marítima, em Ponta de Atum.

“Teremos a oportunidade de apreciar grandes actuações em que a diversidade artística e a qualidade técnica serão a pedra de toque, de forma a agradar, de maneira inclusiva, os diferentes gostos e faixas etárias”, indicou a CMTS na sua página na rede social, Facebook.

A mesma fonte frisou que tendo em conta a conjuntura de grandes desafios que Cabo Verde e o mundo atravessam, a decisão da realização do Festival foi tomada depois de muita reflexão. “Mas a Câmara Municipal ponderou e achou por bem brindar os munícipes, os nossos visitantes e concidadãos, com uma nova edição do Festival que, apesar de modesto, terá lugar num ambiente de alegria e civismo (que nos são característicos)”.

Jogos de mesa, prova de ciclismo, competição de natação, competição de regata a remo e demonstração de boxe, são outras actividades que serão realizadas pela edilidade no âmbito dessa festividade.