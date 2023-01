​6ª edição do Prémio Nacional de Publicidade: Inscrições abertas até 31 de Janeiro

A inscrição para a 6ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) já está aberta e decorre até 31 deste mês de Janeiro. A informação foi avançada pela EME Marketing e Eventos, numa nota de imprensa.

Os trabalhos concorrentes ao PNP referem-se às áreas da TV, Radio, Print (Jornal/Revista/Poster/Folheto/Billboard), Internet, Branding, Branding Activation e qualquer peça publicitária criada por estudantes universitários em Cabo Verde.

Para esta edição, o brasileiro Di Morreti é o presidente da Comissão de jurados do Prémio Nacional de Publicidade (PNP).

A data da gala ainda não foi revelada.

A directora criativa e Brand Strategist da Com Alma Creative Studio, Susana Lopes é membro do júri desta edição. Fazem ainda parte grupo de jurados desta edição, a investigadora e professora convidada no ISCTE, Lisboa, Ana Pinto Martinho, a Marketeer Izabel Pires e Jennifer Brazão do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Organizada pela EME – Marketing e Eventos, em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, este evento reconhece desde 2017 os melhores trabalhos publicitários.

Este prémio tem por objectivo a promoção da actividade publicitária, através do reconhecimento da qualidade dos trabalhos publicitários e institucionais exibidos e veiculados, premiando os que pela sua criatividade e originalidade contribuem para o desenvolvimento do mercado publicitário em Cabo Verde.