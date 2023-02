44 Trabalhos apresentados e categoria Rádio domina a 6ª edição do PNP

A gala da 6ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) está marcada para o dia 31 de Março. O corpo de jurados têm até 18 deste mês para avaliar os 44 trabalhos apresentados ao concurso.

A categoria Rádio lidera a lista de candidaturas à 6ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP), representando 39% dos trabalhos concorrentes. Em segundo lugar vem a categoria Internet (16%) e em terceiro a Campanha Integrada (14%). Seguem-se as categorias TV e Branding Activation (9%), Branding (7%), Print (5%) e Júnior Universitário (2%).

Estes dados foram revelados pela EME Marketing e Eventos organizadora do evento, no sábado, 11, após a reunião do júri para se conhecer o leque de trabalhos concorrentes ao prémio, naquele que foi o seu primeiro encontro oficial.

Segundo a organização, as peças foram apresentadas por agências, produtoras, media, assim como criativos a solo e universitários), num total de 11, a maioria a operar na ilha de Santiago (90, 91%), apenas 9, 09 % é oriunda de São Vicente.

A mesma fonte indicou que além dos habituais concorrentes, há também estreantes nas diversas categorias, que se apresentam a concurso com diversos trabalhos: ACI (3); Top+ (7); Cidade Comunicações (5); Bro Consulting (2); Stefham (1); GC Comunicações (4); Rádio Com (3), (DBX (3); Edson (1); Mizé Acessórios (1); e Mantra (14).

Presidido pelo roteirista brasileiro Di Moretti, o corpo de jurados, que integra Susana Lopes (estratega de marcas), Ana Pinto Martinho (professora universitária de web copywriting e storytelling), Isabel Pires (marketeer) e Jennifer Brazão (representante do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas).

Conforme a organização esse números comprovam que o PNP continua a atrair empresas e profissionais do sector, que veem no prémio uma montra de revelação ou consagração.

Na primeira edição, em 2017, concorreram cinco empresas, com um total de 34 trabalhos. Em 2018 candidataram-se 17 empresas, e foram 60 os trabalhos inscritos. Em 2019, 8 empresas submeteram a concurso um total de 24 trabalhos, enquanto que em 2020, o júri teve que avaliar 44 trabalhos, de 12 candidatos diferentes.

A organização revelou que 2021 foi ano de recesso devido à pandemia da COVID -19, mas em 2022 o PNP voltou, sob o formato de edição especial: a concurso podiam ser apresentados tanto os trabalhos produzidos nesse ano como os produzidos no ano anterior. Resultado: 73 trabalhos, inscritos por 10 empresas. “O número médio acumulado durante os seis anos do PNP é por isso de 47 trabalhos e 11 empresas”.

A directora do PNP, Maria Martins frisou que já é uma tradição que a gala do PNP aconteça sempre em locais mais improváveis, e que a 6ª edição não será exceção.

Master Class e Workshop de Roteiro

Para a organização, o Prémio Nacional de Publicidade é mais do que uma gala. “Através de actividades paralelas, difunde o conhecimento entre os profissionais do sector. Dando forma a esta máxima, na 6ª edição o PNP promoverá uma master class e um workshop de roteiro para publicidade e cinema com Di Moretti, de 27 a 30 de Março”.

A mesma realçou que estas duas acções de formação são destinadas a universitários e também a criativos, produtores e editores audiovisuais, jornalistas, operadores de câmera, técnicos de publicidade, marketing, relações públicas, bem como amantes das artes videográficas e ao público em geral. As inscrições estão abertas até 28 de Fevereiro.