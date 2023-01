​XII Edição da Semana da República aborda “O futuro do poder local” e “Os impactos da pandemia”

A XII edição da Semana da República, que decorre de 13 a 20 de Janeiro, irá debater temas como “A Nação cabo-verdiana: entre desafios e inquietações” e “Poder local no século XXI: pistas para uma governação integrada”.

A Semana da República, comemoração alusiva aos dias da Liberdade e da Democracia e dos Heróis Nacionais, celebrados a 13 e a 20 de Janeiro, respectivamente, que acontece desde 2012, arranca na sexta-feira, 13, com portas abertas no Palácio da Presidência da República, seguido de um momento cultural no Salão Beijing.

Segundo informações avançadas pela Presidência da República, através da sua página na rede social, Facebook, no dia 15 será celebrado o Dia das Forças Armadas.

A mesma fonte avança que a conferência sobre o “Poder local no século XXI: pistas para uma governação integrada” acontece a 16 de Janeiro e terá como orador o pró-reitor da Universidade de Aveiro, Filipe Teles, e como debatedores o presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, Fábio Vieira, e o deputado da Nação, António Monteiro.

Para o dia 17 está prevista a realização da conferência “A Nação cabo-verdiana: entre desafios e inquietações”, que será proferida pelo reitor da Universidade de Santiago, Gabriel Fernandes, e contará ainda com a presença do brigadeiro-general, António Matos, e a assistente social Mónica Furtado.

Conforme a programação da Presidência da República, está prevista ainda o lançamento do livro “Baskudja Identidadi”, de Crisálida Correia

A programação da Semana da República termina na sexta-feira, 20, com deposição de coroa de flores e descerramento de uma placa especial no Mausoléu Amílcar Cabral, na cidade da Praia, seguida de uma cerimónia na Praça de Assomada, Santa Catarina, para assinalar os 5º anos do assassinato de Amílcar Cabral.