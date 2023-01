​Edifício “Cor de Rosa” no Plateau vai receber o Museu de Arqueologia

O edifício histórico “Cor de Rosa”, no Plateau, será reabilitado para receber o futuro Museu de Arqueologia. De acordo com uma publicação do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas na rede social Facebook.

O projecto, segundo a mesma fonte, resulta da parceria entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, responsável pelo edifício enquanto Património do Estado, e uma instituição bancária nacional, enquanto investidor que irá financiar a reabilitação do edifício.

Neste sentido, o presidente do Instituto do Património Cultural (IPC), Hamilton Jair Fernandes, e a directora dos Museus de Cabo Verde, Ana Samira Silva Baessa, receberam esta segunda-feira, 09, o arquitecto Gersílio Lima para a apresentação do projecto de reabilitação do edifício “Cor de Rosa”.

A mesma fonte frisou que durante a apresentação, o presidente do IPC realçou a relevância e a necessidade da preservação de todos os traços arquitetónicos originais, realizando técnicas modernas de intervenções, sem haver a necessidade de demolição, tendo sempre como foco as boas práticas utilizadas na reabilitação dos imóveis de valor histórico e patrimonial.

A proposta de intervenção, conforme a mesma publicação, pauta pela conciliação entre a preservação do património arquitetónico e os traços da arquitetura moderna numa clara delimitação temporal.

“Por outro lado, a proposta assegura o cumprimento de todas as necessidades do Museu, nomeadamente as exigências do novo quadro legal, à acessibilidade, num momento em que uma das prioridades do MCIC tem sido garantir e massificar o acesso físico e fruição intelectual aos bens e equipamentos culturais e museais e, consequentemente, à cultura”, explica.

Depois dessa apresentação, a proposta do projecto seguirá nesta fase à Câmara Municipal da Praia para efeitos de aprovação.