Museus de Cabo Verde receberam cerca de 24 mil visitantes em 2022

Os museus de Cabo Verde tutelados pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural (IPC), receberam em 2022 um total de 23.665 visitantes.

Segundo uma publicação do IPC, este número ultrapassa a cifra do ano transato com um aumento de 179 %, sendo os turistas estrangeiros os principais visitantes, representando 61 %.

A mesma fonte realçou que o museu mais visitado foi o Campo de Concentração do Tarrafal, com 38 % das visitas.

O IPC acrescentou ainda que este aumento reflete algumas das acções implementadas ao longo dos últimos anos, principalmente na implementação de uma “nova dinâmica” dos museus nacionais, com a melhoria do seu posicionamento no contexto educativo e turístico, e ainda a inovação a nível dos conteúdos.

“Estes dados justificam os investimentos já efetuados e os novos projectos em curso para a ano 2023 no Museu do Mar, no Museu de Arqueologia da Praia, no Museu Norberto Tavares, no Museu do Sal, Museu da Tabanca, no Núcleo Cesária Évora”, precisou, fundamentando ainda o feito com a criação do Museu de Arqueologia da Boa Vista e o Museu de São Filipe, gerido em parceria com o município.