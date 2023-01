​Negga Lizzy lança single “Metamorfose” nas plataformas digitais

A cantora cabo-verdiana Negga Lizzy regressa ao mercado para lançar o seu novo single, intitulado “Metamorfose”. O tema conta com a produção de CVIEIRA e é o terceiro single do álbum “Conexão”, depois dos já lançados “Toc Toc” e “Diz-me o que Queres”.

Lançado e distribuído pela Leegend, selo da Rhodes Entertainment, “Metamorfose” já está disponível em plataformas digitais como o Spotify, Tidal, Apple Music, Amazon Music e YouTube, assim como o videoclipe que se encontra no canal de YouTube da Leegend.

Segundo uma nota enviada da Leegend, este é um tema repleto de musicalidade e groove, com toques de rap e hip-hop e que nos fala de uma história de transformação, mudança, superação e sobretudo na força de acreditarmos que podemos ser quem quisermos.

“Metamorfose fala-nos do crescimento, da mudança para algo ou para quem sonhamos ser, de todo um processo de poder e transformação. Com um ritmo contagiante, que fica no ouvido e com um refrão carregado de sentimento e uma forte mensagem”, cita.

O single “Metamorfose” é parte do álbum “Conexão”, composto por dez temas e que se trata de uma viagem pela vida de Negga Lizzy, onde cada tema relata uma experiência pessoal e onde cada experiência se conecta como um todo.

Com artistas de referência como a Rihanna ou a Beyoncé, Negga Lizzy procura através das suas músicas abordar temas como a igualdade entre as mulheres, o empoderamento feminino e a igualdade de género.

Negga Lizzy iniciou o seu percurso artístico na área da representação. Actriz e cantora, tornou-se, em 2013, conhecida do grande público em Cabo Verde, o seu país natal, pela participação no programa “Casa do Líder”, o primeiro reality-show da televisão cabo-verdiana.

Mais recentemente, estreou-se na televisão nacional portuguesa com a participação na série “Cuba Libre”, da RTP. Muito ligada à sua terra natal, como cantora, Negga Lizzy imprime na sua música uma alma e uma energia muito própria, resultado da fusão de diversas influências e inspirações que retira das suas origens e das suas experiências pessoais e profissionais, assim como das sonoridades que a tem acompanhado desde muito nova, como os ritmos africanos trazidos de Cabo Verde, aos sons urbanos do Hip-Hop e do Rap e bebendo, ainda, influências do R&B.

Negga Lizzy criou, assim, um estilo único e muito próprio, impossível de rotular. Quando falamos na sua música, falamos da conexão e da fusão de sons e estilos, numa única e original combinação, resultante em viciantes temas que nos ficam no ouvido.

Após o lançamento dos singles “Toc Toc” e “Diz-me o Que Queres”, a artista acaba de lançar “Metamorfose”, o seu novo single, extraído do seu álbum “Conexão” e que será lançado brevemente.