​9ª Semana Cultural Chinesa com actividades na Praia, Mindelo e ilha do Sal

A 9ª edição da Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde inicia hoje, 21, e decorrerá até 28 deste mês, sob o signo do Coelho. Estão prometidas actividades na Praia, Mindelo e Sal. O programa das actividades foi divulgado quarta-feira, 18, pela AMICACHI.

A inauguração da primeira fase do Centro de Intercâmbio China-Cabo Verde, que acontece hoje, 21, vai marcar o início da 9ª edição da Semana Cultural Chinesa em Cabo Verde. Esta inauguração contará com as presenças do Presidente da República, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Embaixador da China em Cabo Verde.

Segundo a AMICACHI, o Centro de Intercâmbio China-Cabo Verde é um projecto estratégico para o desenvolvimento da associação e a 1ª fase engloba as valências da gastronomia, medicina tradicional chinesa, formação e desenvolvimento da cultura e artes e eventos, albergando igualmente a nova sede da associação.

Com a realização da Semana Cultural Chinesa a AMICACHI pretende-se, contribuir para a promoção da cultura chinesa em Cabo Verde, da cultura cabo-verdiana e fortalecer o intercâmbio entre as duas culturas, bem como a construção de um espaço de fomento e desenvolvimento das relações entre os dois países em diversos domínios, nomeadamente cultura, educação, empresarial e outros domínios que compõem as áreas de actuação da AMICACHI.

Durante a Semana Cultural serão realizadas actividades como “Gala do Ano Novo Chinês”, que acontece hoje, às 19:00, no Auditório Nacional, Praia, com entrada livre; “Show Cultural China-Cabo Verde”, no Centro Cultural do Mindelo, São Vicente, no sábado, 28, às 19:00, também com entrada livre e uma consulta livre com a equipa médica chinesa, no sábado, 28, das 01:00 as 13:00, no Centro de Saúde de Santa Maria, ilha do Sal.