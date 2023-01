​Reabertura da Réplica Torre Belém e inauguração da 1ª fase do Museu do Mar acontece esta segunda-feira

O Governo irá proceder na tarde de hoje, 23, à reabertura da Réplica Torre de Belém e à inauguração da 1ª fase do Museu do Mar, com a exposição temporária “Cabo Verde nas Rotas do Atlântico: Um olhar através da Arqueologia”, na cidade do Mindelo.

A cerimónia de reabertura será presidida pelo Primeiro Ministro Ulisses Correia e Silva, acompanhado do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves.

Segundo uma publicação do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas na rede social Facebook, as obras de reabilitação da Réplica Torre de Belém, na cidade de Mindelo, tem como propósito reparar as anomalias patológicas do edifício, aumentar a vida útil do edifício de grande valor histórico garantindo a sua funcionalidade e modernização e preservando o seu valor histórico, cultural e arquitetónico.

Ainda hoje, será inaugurada a exposição temporária que irá apresentar um leque de artefactos recolhidos no contexto das prospecções arqueológicas feitas a alguns destroços dos inúmeros naufrágios que deixaram um importante património arqueológico subaquático nas águas que circundam as ilhas dividida em 3 módulos: Módulo 1.Cabo Verde na Rota dos Naufrágios; Módulo 2.Cabo Verde na Rota do Comércio Transatlântico; Módulo 3.Travessias no Atlântico - evolução das técnicas navais

A mesma fonte indicou que as obras foram iniciadas em Setembro de 2022, no âmbito de um protocolo tripartido entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (Instituto do Património Cultural), o Ministério do Mar (Fundo Autónomo das Pescas, Direção Nacional das Pescas e Aquacultura) e o projecto de arqueologia subaquática da região da Macaronésia - Margullar.

O edifício Torre de Belém, que alberga o Museu do Mar, foi construído entre 1918/1921. Em 1937 foram construídos um anexo e um pátio que serviu de moradia dos capitães mor da Capitania, Secção de Justiça e departamento responsável pelas investigações relativas a crimes de litígios e âmbito marítimo.