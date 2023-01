​Carmen Souza e "Fogo Fogo" actuam no Teatro Municipal da Covilhã em Fevereiro

A cantora Carmen Souza e a banda “Fogo Fogo” são dois dos destaques na programação de Fevereiro do Teatro Municipal da Covilhã (TMC), em Portugal, que integra propostas com teatro, dança e ritmos africanos, segundo anunciou aquela estrutura.

Segundo Observador.pt, a programação mensal arranca no dia 04 de Fevereiro, com a apresentação da companhia de dança covilhanense ‘Kayzer Ballet’, que estreia o espectáculo “Beija Flor”, com coreografia de Adriano Bolognino.

De acordo com o TMC, este novo espectáculo é um hino ao beija-flor, aos seus movimentos e às suas cores magníficas.

No dia 11 de Fevereiro, sobe ao palco Carmen Souza, que apresentará ao vivo, em mais uma tournée mundial, o novo álbum “Interconnectedness”, que expõe a vulnerabilidade trazida pela pandemia e a forma como as pessoas estão interconectadas.

“A sua voz jazzística e única traz ao TMC melodias refinadas, misturando as linhas do jazz com as sonoridades cabo-verdianas. Uma oportunidade única de ver ao vivo uma artista que a conceituada revista francesa ‘Les Inrockuptibles’ considerou a ‘Ella Fitzgerald de Cabo Verde'”, apontou o TMC.

Já a banda “Fogo Fogo” apresenta-se no TMC dia 18 de Fevereiro, com o seu novo repertório, baseado no disco de originais “Fladu Fla”, editado no final de 2021.

Os “Fogo Fogo” integrarão ainda no alinhamento sons de clássicos do “funaná”, que a banda transporta para os tempos de hoje, utilizando instrumentos elétricos e formações musicais semelhantes às dos grupos de pop/rock e afro/funk/reggae dos anos 1960/70.

“Os Fogo Fogo sobem ao palco do TMC para prestar homenagem às raízes musicais de Cabo Verde”, acrescentou o TMC.

No dia 25 de Fevereiro será apresentado “Princesa Sal”, de Vera Alvelos, que é um espectáculo dirigido a famílias em que “o sal e o confinamento juntam-se num espectáculo de teatro, através de uma história antiga sobre uma princesa presa numa torre”.

Os bilhetes para estes espectáculos estão disponíveis na bilheteira do TMC, Ticketline e Worten.