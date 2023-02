​Concurso "ePOP" da RFI Radio France International apresentado na Praia

O concurso "ePOP", realizado pela RFI (Radio France International) foi apresentado esta quinta-feira, 02, na cidade da Praia, e é destinado a profissionais, amadores da produção de vídeos.

O concurso já vai na sua 5ª edição e esta é a primeira vez que está a ser apresentada em Cabo Verde e na Guiné-Bissau.

Segundo o coordenador do concurso "ePOP" em Cabo Verde e Guiné-Bissau, Eddy Correia, este evento é uma forma de sensibilizar as pessoas pelas questões do ambiente e da mudança climática, "podíamos realizar uma conferência e convidar especialistas para falar desse assunto, mas achamos que esse concurso é uma forma mais fácil e de mais moderno para atingir um público mais jovens”.

“A ideia é também de dar palavra a aqueles que sofrem directamente a consequência da mudança climática. Este concurso é aberto a todas as pessoas, profissionais, amadores, e queremos a participação dos jovens, porque são eles que usam mais os seus telemóveis”, frisa.

O vídeo deve ter no máximo três minutos, deve estar em horizontal, sem texto no ecrã, sem música e feito em torno de um testemunho claro e compreensível, que deve ser submetido à apreciação do júri.

Desde 2017 que a RFI tem realizado este concurso que decorre simultaneamente em todo o mundo, e decorre de hoje, 02 de Fevereiro até 20 de Abril. Os vencedores serão conhecidos no mês de Julho deste ano.

Eddy Correia explicou que todas as pessoas podem participar, e que o regulamento é simples, cada um pode fazer o seu vídeo de três minutos, "como por exemplo, fazer uma entrevista de coisas como eram antes e como são hoje, em termos de mudança climática".

"Constituídos pelos profissionais da RFI, parceiros, o corpo de jurados vai escolher os vencedores dos vários prémios do concurso, além do prémio principal, o destaque vai para a jovem realizadora, pois o concurso tenciona impulsionar a participação de meninas e mulheres, com máximo de 25 anos”, avançou.

O prémio principal é de 4500 euros, e há mais cinco prémios no valor de mil euros, em materiais profissionais, e o vencedor do grande prémio irá para França para receber o seu prémio no estúdio da RFI.

Eddy Correia apelou à participação dos cineastas, profissionais e amadores e todos aqueles que têm a sensibilidade para a questão do ambiente, para participar neste concurso, para que este ano Cabo Verde ou Guiné-Bissau ganhe esse prémio.