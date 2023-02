Meia centena de bailarinos participam em atelier de dança na Praia

Cerca de meia centena de bailarinos, acrobatas e professores de arte participam no atelier de criação na área de coreografia, a decorrer no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, e ministrado pela coreógrafa e bailarina portuguesa Amélia Bentes.

Trata-se de uma iniciativa do consórcio Tri*Pé, uma colaboração entre a Associação Artística e Cultural Mindelact (São Vicente), a Associação Cultural Colectivo de Artistas Projecto Chiquinho (Ribeira Brava, de São Nicolau) e a Associação Cultural Raiz di Polon (Praia).

Esta acção, que decorre até 17 de Fevereiro, insere-se no âmbito do Projecto Tri*Pé, que engloba três ilhas, três artes, um dos polos de criação fomentado através do Projecto ProCultura, financiado pela União Europeia, co-financiado e gerido pelo Camões IP e pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Estas informações foram avançadas à Inforpress pelo presidente Associação Cultural Raiz di Polon, Mano Preto, indicando que a bailarina portuguesa está acompanhada do actor, encenador e professor universitário Paulo Filipe Monteiro, que irá ministrar dois workshops sobre “O movimento, a improvisação” e “A teatralidade na dança”.

Mano Preto destacou ainda a importância desta acção formativa ministrada por uma professora de “grande referência” e que tem uma “forte ligação” com os bailarinos cabo-verdianos, porque lecciona na Escola Superior de Dança de Lisboa onde estudaram e estudam muitos alunos de Cabo Verde.

Este ateliê, cuja participação é gratuita e aberta a bailarinos, coreógrafos, actores e outros interessados, acrescentou o responsável, vai colmatar a carência de formação de dança, de forma consistente e com qualidade no país.