​Edital Fomento à Criação Artística Nacional para o ano económico de 2023 com candidaturas abertas até 14 de Março

As candidaturas para o Edital Fomento à Criação Artística Nacional para o ano económico de 2023 estão abertas até 14 de Março próximo.

Este edital, segundo uma nota do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, tem como intuito incentivar e financiar projectos culturais vindos da sociedade civil artística e criadora residente em Cabo Verde.

Enquadrado no Programa do Governo da X Legislatura, constitui objecto do presente edital a selecção de projectos culturais aptos a receberem do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas apoio financeiro no valor máximo de 100 mil escudos ou parcerias institucionais, que consiste na disponibilização gratuita de espaços culturais sob a tutela do MCIC.

Com este edital, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas tem por objectivo divulgar e promover a cultura cabo-verdiana, apoiando projectos nas áreas culturais e artísticas, como Artes Plásticas e Fotografia, Artesanato, Teatro, Dança, Música, Design e Moda, com padrão de qualidade, criatividade e sustentabilidade, de forma a gerar novos empregos, novas oportunidades e novas receitas para artistas e criadores cabo-verdianos.

A mesma fonte indicou que os projectos culturais, com toda a documentação exigida, deverão ser enviados no período entre 14 de Fevereiro a 14 de Março de 2023, através do formulário de inscrição (modelo disponibilizado através do link) disponível nas redes sociais do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

De acordo com o regulamento, as candidaturas devem ser feitas, através do formulário de inscrição (modelo disponibilizado através do link) disponível nas redes sociais do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

As lista dos projectos seleccionados, bem como dos excluídos, será divulgada na página Facebook do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), bem como notificados aos candidatos, via endereço eletrônico indicado no formulário

Conforme o regulamente, este é o primeiro Edital de Fomento à Criação Artística Nacional lançado este ano pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, em apoio aos artistas e criativos nacionais como uma das medidas de rapidamente fazer face às enormes dificuldades que os dois anos de pandemia veio impor ao setor cultural/artístico/criativo no mundo e no país.