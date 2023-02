​12ª Edição do Kriol Jazz Festival vai homenagear Nhonho Hopffer Almada

Após o interregno de três anos, devido a pandemia da COVID-19 que afectou Cabo Verde e o mundo, o Kriol Jazz Festival está de volta com um cartaz mais reduzido e com uma homenagem ao artista Nhonho Hopffer Almada.

A 12ª edição do Kriol Jazz Festival (KJF) que está agendado para os dias 13,14 e 15 de Abril, na Cidade da Praia, tem um orçamento que ronda os 30 mil contos. Os bilhetes para o KJF começam a ser vendidos a partir de hoje, no ATM, através do sistema SISP. O bilhete para um dia será vendido por três mil escudos e dois dias por cinco mil escudos.

O cartaz do evento foi divulgado esta quarta-feira, 15, pela Harmonia e a Câmara Municipal da Praia, numa conferência de imprensa.

O director artístico e produtor da Harmonia, José da Silva prometeu um grande festival, “como de costume, talvez com alguns nomes que muitas pessoas não conhecem em Cabo Verde, mas tenho a certeza que depois de os ver actuar todos vão ficar contentes”.

Para esta edição disse que terão um orçamento mais reduzido, do que de costume, mas que será suficiente para conseguirem fazer um festival de alto nível.

“Esta edição vamos começar com o artista Tcheka, como sabem, o festival sempre apoiou artistas que estão no relançamento das suas carreiras e é isso que vai acontecer com o Tcheka que está com novo disco que vai sair este ano, e com nova banda muito jazz justamente, onde Tcheka se vai encontrar com três jazzistas, um cubano e dois franceses. Vamos ajudar Tcheka a relançar a sua carreira e ver esse novo show desse grande artista cabo-verdiano”, indica.

Este ano, conforme José da Silva, não haverá Kriol Zona por questões económicas. “Não chegamos a aumentar a programação para fazer o Kriol Zona, quer dizer que temos quatro artistas a menos, este ano, mas vamos tentar repor Kriol Zona no próximo ano”.

Em relação a homenagem ao artista Nhonho Hopffer Almada disse que é um nome proposto pela Câmara Municipal da Praia e que foi aceite. “É uma pessoa que apoiou o festival desde início e esteve sempre presente. E agora vamos trabalhar nesta homenagem, porque a decisão de homenagem foi da câmara há uma semana. Estamos a trabalhar para que no dia do festival ter algo para fazer essa homenagem”.

No dia 13, teremos na noite de fecho de Atlantic Music Expo (AME) e abertura de Kriol Jazz Festival, dois artistas africanos como Orchestra Baobab do Senegal e Pamela Bagad Jogo de Gabão.

No dia 14, o palco do Kriol Jazz Festival terá abertura com Tcheka (Cabo Verde) que vai apresentar o seu novo álbum, de seguida teremos Roosevelt Collier (EUA), Luedji Luna (Brasil) e Bamba Wassoulou (Mali).

No dia 15, o show começa com Lucibela (Cabo Verde), depois o palco será de Dee Dee Bridgewater (EUA), ASA (Nigéria) e Doctor Prats (Espanha).

José da Silva avisou que o Kriol Jazz Festival do Sal será no mês de Julho, onde terão mais disponibilidade de financiamento. “Ainda não fechamos o orçamento para o Kriol Jazz Festival do Sal, então preferimos marcá-lo para Julho,onde teremos mais possibilidade de financiamento”.