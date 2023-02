​Lisandro Cuxi com show em Cabo Verde

O jovem artista, compositor e dançarino Lisandro Cuxi tem agendado um show em Cabo Verde, mais concretamente na Cidade da Praia, no dia 25 de Março próximo. A informação foi avançada esta quarta-feira, pela empresa JJ Solutions, numa nota de imprensa.

Esta será a primeira actuação do artista em Cabo Verde. O show será no espaço Hangar7, a partir das 22h00.

A empresa JJ Solutions avançou que pretende através de mais um evento "de qualidade", proporcionar ao público da capital uma noite memorável e de boa música.

Filho de pais de origem cabo-verdiana, o artista com apenas 23 anos de idade, já conta com as participações no renomado programa “The Voice”.

Recentemente, Cuxi lançou a música “Karma” (versão em francês e português), que conta com milhões de visualizações nas plataformas digitais, e tem rendido ao cantor, e muitos feedbacks positivos e sucesso no meio da sociedade cabo-verdiana e diáspora.