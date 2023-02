​“Creio que aqui em São Nicolau vamos ter uma surpresa muito agradável”, Abraão Vicente

O Ministro da Cultura e das Indústria Criativas, Abraão Vicente, que está de visita a ilha de São Nicolau, fez um balanço positivo quanto ao nível de qualidade e os trabalhos realizados pelos grupos de Carnaval da ilha de São Nicolau, durante uma visita que fez aos estaleiros desses grupos que vão desfilar.

“O secretismo à volta da concepção dos carros alegóricos, aliado a muita mística e uma grande envolvência da população de São Nicolau residente e da diáspora continua a colocar Ribeira Brava e a ilha de São Nicolau num lugar de destaque quanto ao Carnaval”, afirma.

Segundo disse desde os trabalhos de preparação do Carnaval, os trabalhos nos estaleiros, os ensaios, a tradição, nunca abandonada, de acolher as figuras de destaque no aeroporto com batucada e muita festa, até ao dia em que os carros alegóricos e as centenas de pessoas adentram, pelas ruelas de Ribeira Brava, com fim último no Terreiro, São Nicolau continua a reservar a sua mística atrativa do Carnaval.

“Acredito que vamos ter uma surpresa muito agradável dada a qualidade dos andores e do trabalho dos estaleiros que vi até agora, muito positivo mesmo. Faço uma apreciação muito positiva desta retoma do Carnaval. Há um empenho e uma perspectiva, em termos técnicos, com muito mais qualidade dos outros anos”, avançou.

Abraão Vicente avançou que os fazedores do Carnaval estão a trabalhar a todo o vapor, em várias frentes para que sábado o desfile aconteça em grande. “A capacitação feita aos artesãos foi uma das formas encontradas pela edilidade local para que os que confeccionam os carros alegóricos o façam, ainda, com maior qualidade”.

“Creio que há um empenho a nível de qualidade técnica, vejo que há muito mais qualidade do que nos outros anos. A mesma criatividade, mas há mais equilíbrio entre os grupos, em termos de abordagem ao tema. Os temas são bastante ousados, mas creio que haverá boa surpresa nesta retoma”, assegura.

Por outro lado, Abraão Vicente realçou a necessidade da aposta na formação contínua no Carnaval, para que o Carnaval pare no dia seguinte ao desfile.

“A formação contínua do Carnaval terá impacto, obviamente no resultado final, mas o que estou a sentir é que há um ambiente de espera e o meu desafio é praticamente o que tenho lançado todos os anos, que o Carnaval não pare logo a seguir”, sugeriu o governante para quem é preciso uma manutenção por parte dos grupos aos estaleiros, colocar o Carnaval como uma instituição que possa trabalhar junto das comunidades e possa também empoderar o projecto dos grupos.

Para este ano, o Governo financiou os grupos de Carnaval de Ribeira Brava em 2400 contos (800 contos cada grupo). Desfilam, neste que é um Carnaval emblemático, os grupos Brilho da Zona, Estrela Azul e Copa Cabana, este último octogenário, neste ano de 2023.

Durante a sua estadia na ilha de São Nicolau, o governante terá um encontro com o presidente da Câmara Municipal de Tarrafa, vai visitar a Casa da Morna Sodade, Escola de Iniciação Artística – Educar e assistir os desfiles dos grupos de Carnaval.