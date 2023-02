Hamilton Fernandes deixa conselho directivo do IPC

Hamilton Fernandes deixa o cargo de Presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Património Cultural (IPC), segundo resolução publicada esta sexta-feira.

“É dada por finda, a seu pedido, a comissão de serviço Hamilton Jair Moreira Lopes Fernandes, no cargo de Presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Património Cultural, IPC - Instituto Público”, lê-se no documento que já está em vigor. Hamilton Fernandes foi empossado como presidente do IPC, em Agosto de 2017. Técnico do IPC, docente e investigador, Fernandes é formado em História variante Arqueologia, pela Universidade de Coimbra, tem uma pós graduação em Turismo Cultural, mestre em Arqueologia e Património e doutorando em História pela Universidade de Évora. Já desempenhou o cargo de Curador da Cidade Velha e já coordenou projectos relativamente à salvaguarda do património.

