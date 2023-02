Samba Tropical vai realizar desfile devido a “compromissos” mas terá homenagem a Cely Fortes

A Escola de Samba Tropical vai realizar o seu desfile carnavalesco desta segunda-feira à noite, devido a “compromissos já assumidos”, mas terá uma homenagem à activista do Carnaval mindelense Cely Fortes que faleceu na madrugada de hoje.

Esta informação foi avançada pelo presidente do grupo, David Leite, à RCV. Conforme David Leite, apesar da morte “inesperada” de Cely Fortes, que era membro do grupo carnavalesco Vindos do Oriente e colaboradora do Samba Tropical, o desfile de hoje à noite vai acontecer por causa de “grandes compromissos” que a Escola de Samba Tropical assumiu com o “País, com a diáspora e com a ilha de São Vicente”.

“É claro que toda a comunidade do Carnaval de São Vicente está imbuída de uma grande tristeza, neste momento, mas a Escola de Samba Tropical tem um compromisso enorme não só com a ilha de São Vicente, mas com todo a País e a diáspora e tem grandes responsabilidades. A decisão é que faremos o nosso desfile, por causa dos compromissos assumidos”, revelou a mesma fonte, acrescentando que “não obstante a tristeza”, no desfile também vão “cantar e reconhecer Cely em homenagem ao que ela fez pelo Carnaval, pelo desporto e pela Escola de Samba Tropical”.

Conforme David Leite a direcção da Escola de Samba Tropical tem elementos e foliões que “são próximos à família de Cely Fortes”, pelo que vai “entender quaisquer decisões que tomarem de acordo com o seu estado de espírito”.

O desfile da Escola de Samba Tropical deverá contar com cerca de 1.200 foliões, espalhados por 22 alas, um tripé abre alas e um carro alegórico. A agremiação promete entrar na Rua de Lisboa às 21:00 com o enredo “Reviver o Passado é Celebrar Duas Vezes”, em homenagem à fundadora Luísa Morazzo, um reconhecimento que, segundo David Leite, também se estende à velha guarda da Escola de Samba Tropical.