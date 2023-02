Mindelenses aplaudem de pé retoma do desfile oficial

​Apesar do atraso de mais de duas horas no tempo previsto para término do desfile e alguns problemas no sistema de transmissão de som, os mindelenses aplaudiram de pé nesta terça-feira os quatro grupos oficiais.

A retoma do Carnaval da terça-feira, no Mindelo, se fez com os desfiles à noite, pela primeira vez, mas, ainda assim as ruas da cidade estiveram abarrotadas de gente, que ansiavam por ver como os grupos puderam ultrapassar as dificuldades, que de tanto se queixaram durante o tempo de preparação.

O arranque se deu com Flores do Mindelo, que entrou na Rua de Lisboa por volta das 18:36, seis minutos depois do tempo previsto e mostrou ser o grupo que terá sido mais prejudicado pelos constrangimentos em colocar figurantes no terreno.

Mas, a agremiação com esforço apresentou o enredo dividido entre o “Renascer num voo”, que, conforme a sinopse, retrata o “voo turbulento” da ave Fénix que chega a cair e desfazer-se em cinzas e ainda uma outra vertente “Quem tem duas caras, uma máscara não coloca” com pretensão de enviar mensagens internas.

De seguida, deveria ser o “Estrelas do Mar” a avançar no sambódromo, mas, o grupo foi antecipado pelos Cruzeiros do Norte devido a dificuldade em entrar no “sambódromo” alegadamente por problemas em um carro alegórico.

A agremiação da zona de Cruz João Évora veio com força e trouxe para o meio do povo um desfile cheio de cores dando vida ao enredo “Três Cosa Sab na Vida: Saúde, Dinheiro e Amor”.

Estes constrangimentos deitaram por terra as perspectivas da Liga Independente dos Grupos oficiais- São Vicente (LIGOC-SV) de por volta das 20:00 todos os grupos já terem passado pela Rua de Lisboa, isto quando pelas 21:00 ainda só se tinha visto dois.

Logo de seguida, seria finalmente a vez do “Estrelas do Mar” tomar conta da passarela apelando à consciencialização com o tema “No Salvá nôs planeta azul” (Salvemos o nosso planeta azul, em português).

Todos esses “poréns” “seriam compensados” por volta das 22:35, hora que o grupo Monte Sossego adentrou com um “estrondoso” desfile inspirado no poema do falecido escritor, político, diplomata e poeta mindelense Onésimo Silveira, “O povo das ilhas quer um poema diferente para o povo das ilhas”.

Com Onésimo Silveira retratado através de máscaras, andores e figuras de destaque, a agremiação foi aquela que mais arrancou as palmas dos mindelenses, que receberam bem calorosamente os mais de mil figurantes.

Mas, antes dos momentos oficiais, ainda com a luz do dia, as ruas do Mindelo foram palco de uma homenagem à falecida Lili Freitas realizada pelo Vindos do oriente, grupo do qual foi presidente. Um tributo que ficou marcado por muita comoção e palmas, porque, para além de lembrar a activista cultural falecida no ano passado, também se estendeu à sua filha, Cely Freitas, falecida há apenas dois dias.

Entretanto, o Carnaval desta terça-feira, no Mindelo, teve início com passagens bem mais divertidas com as figuras e grupos concorrentes ao Prémio de espontaneidade Kakoy, nos quais não faltou criatividade com bonecos gigantes, “protector dos oceanos”, escravatura, homenagem ao Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) e várias outras ideias.

Caricato também de se ver, foi a marcação de lugares nas ruas principais, Rua de Lisboa e Rua Machado e Praça Nova, onde as pessoas “fugindo” de pagar e também por não terem conseguido os bilhetes das bancadas, reservaram lugares desde as primeiras horas da manhã nos passeios, com recurso a tudo que se pode fazer ideia, desde cadeiras, pedras, caixotes de frutas, papelão e, por incrível que pareça, até com objectos de arte.

Esta também se mostrou uma oportunidade para muitos fazerem negócios com venda dos lugares com preços que iam dos 500 aos 1.000 escudos.

Com os desfiles encerrados bem depois da meia-noite, a Rua de Lisboa também deveria receber um baile popular animado por Constantino Cardoso e Anísio Rodrigues. Na mesma rua, que nesta quarta-feira, 23, saber-se-á o veredicto do júri, tanto do concurso oficial, como do Prémio Kakoy atribuído pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.