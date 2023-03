​Yara dos Santos vai entrar para Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo

A presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde e escritora, Yara dos Santos, foi convidada a integrar a Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo (AICP) como Académica Correspondente. A cerimónia de tomada de posse dos novos Académicos irá decorrer no próximo dia 18 de Março, no Brasil, virtualmente.

Segundo a presidente da Academia, Cerimonialista Eliane Ubillús, a entrada de Yara dos Santos justifica-se pelo “reconhecido prestígio às suas qualidades de liderança, ao exemplo que constitui no exercício da sua função e contribuição excecional na promoção, divulgação e consolidação da prática e elevação do ensino das Relações Públicas, Cerimonial e Protocolo em Cabo Verde e, ao nível internacional, através de várias iniciativas, pesquisas e produção científica".

A Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo (AICP) criada em 2001, está presente, actualmente, em 23 países e 12 idiomas. Tem como principal finalidade, ser um espaço de reflexão, debate, recapitulação, ordenação e depósito de Conhecimento de pesquisa, formulação de propostas e atividade intelectual que ocorre surgem cotidianamente no mundo das relações humanas que exigem o uso do protocolo, do cerimoniais e relações públicas ou institucionais entre seus instrumentos de gestão; propor soluções para conflitos protocolares e decidir sobre petições realizados por instituições e entidades em todo o mundo; Recolher, recapitular, ordenar, ampliar, disseminar e salvaguardar conhecimentos sobre o protocolo e cerimonial como ciência social e ciência humana, entre outros.

Formada em Relações Públicas e pós-graduada em Marketing Político, Assessoria de Imprensa e Protocolo, Yara dos Santos, nos últimos tempos, tem proferido várias palestras e conferências em Cabo Verde e fora dele, nomeadamente, em Marrocos, Portugal, Holanda, Itália, França, Brasil e Estados Unidos da América, apresentando e desenvolvendo temas como o empoderamento dos jovens, das meninas e das mulheres nas áreas de escrita, comunicação e liderança.

Yara dos Santos foi galardoada com várias distinções internacionais, como os prémios Leadership in Communication Personality 2019, Humanitário Pan-Africano 2018, West African Youth Award 2018 e Mulheres Empreendedoras Europa e África 2018.

Foi ainda distinguida como uma das 50 mulheres líderes na África Ocidental de 2019, e uma das 100 jovens personalidades mais influentes da África Ocidental em 2018, bem assim como um dos cinco escritores lusófonos a ser conhecidos pela “África Writes” em 2017.

É membro fundador e presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde.