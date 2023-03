​12ª Edição do festival de música “1 Concelho 3 Ritmos” financiado em 350 mil escudos

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), acaba de renovar o protocolo de financiamento, no valor de 350 mil escudos, com a Câmara Municipal de Santa Cruz, no âmbito da 12ª edição do festival de música “Um Concelho, Três Ritmos”.

Este protocolo de financiamento aconteceu esta quarta-feira, 08, no âmbito da promoção cultural nacional e da valorização dos géneros tradicionais cabo-verdianos. Numa publicação na página do Governo, o MCIC informou que o financiamento, no montante de 350 mil escudos, visa, exclusivamente, a promoção, preparação e realização do festival de música que acontece no concelho de Santa Cruz, interior da ilha de Santiago. A mesma fonte indicou que o Governo, através do MCIC, tem sido um parceiro deste festival que tem a particularidade de ter três géneros marcantes da ilha de Santiago para promover o aparecimento de novos talentos e os locais. “Na terra de Katchás, que também é terra do batuku, funaná e tabanka, os três ritmos do festival, que conta com o financiamento do MCIC, tem como propósito a valorização dessas músicas, mas também homenageia grandes compositores e intérpretes dessas músicas tradicionais de Cabo Verde, que melhor expressam a identidade coletiva cabo-verdiana”, refere. O protocolo foi assinado entre o Director Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão (DGPOG), do MCIC, Ivanildo Fernandes, e pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Alberto da Silva. A edição de 2023 do festival temático “1 Concelho 3 Ritmos”, que celebra os géneros tradicionais, batuco, funaná e tabanka, acontece nos dias 24, 25 e 26 de Março, acontece sob o lema “Batuku, Tabanka e Funaná é keli ke di nos”, e terá como palco principal a Praça Katchás, em Porto Acima, às 20h00.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.