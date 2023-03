Ministério da Cultura financia Kriol Jazz Festival no valor de um milhão de escudos

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) e a Harmonia Lda. assinaram esta quinta-feira, 09, na Cidade da Praia, o protocolo de concessão de incentivo ao Kriol Jazz Festival (KJF), no valor de um milhão de escudos. O protocolo foi assinado pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, e director artístico e produtor da Harmonia, José da Silva.

Segundo o director artístico e produtor da Harmonia, José (Djô) da Silva, é a primeira vez que o Ministério da Cultura está a patrocinar o Kriol Jazz Festival, pelo que espera que seja o início de muitos anos de parceria.

“O Kriol Jazz Festival cada vez mais precisa de apoio, porque com a economia que temos actualmente patrocínios está difícil. E a ajuda do Ministério da Cultura é muito importante, agradecemos e esperamos que o Ministério da Cultura saia satisfeito no final do festival daquilo que fazemos com essa ajuda, com um programa que esperemos que agrada o Ministério e público”, realçou, prometendo um festival de grande qualidade este ano.

Para o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, trata-se de uma assinatura simbólica, porque era mais do que altura de ter uma relação próxima com o Kriol Jazz Festival.

“Esta assinatura é altamente patrocinada pelo senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde, que também como um dos mentores juntamente com o Djô no festival faz questão que nós ajudemos na retoma do Kriol Jazz Festival na programação nacional”, afirma.

Abraão Vicente sublinhou que é com satisfação que assina protocolo com o Kriol Jazz Festival, um evento cultural que já vai na sua 12ª edição. “É com muita satisfação que celebramos pela primeira vez e esperamos que seja uma grande oportunidade, para que a Cidade da Praia volte a vibrar ao som do jazz, da música e da cultura”.

“O Kriol Jazz Festival está indicado ou classificado como um dos eventos de interesse nacional para a promoção da marca Cabo Verde, e é por isso que começamos com esse valor simbólico, neste primeiro protocolo, mas também contamos inscrever a verba para o KJF como uma rubrica do Ministério da Cultura, financiamos através do Fundo Autónomo de Cultura e de Indústrias Criativas e contamos nos próximos anos aumentar essa parceria”, aponta.

Conforme disse, sem o KJF não há retoma na indústria musical aqui na Cidade da Praia. “Creio tal como o Djô disse, temos aqui um cartaz de absoluta excelência, temos entre outros nomes o Tcheka de regresso ao palco, creio que temos aqui todos os ingredientes para um grande relançamento e o início do Pós-COVID”.

De lembrar que a 12ª edição do Kriol Jazz Festival está agendado para os dias 13,14 e 15 de Abril, na Cidade da Praia, e tem um orçamento de 28 mil contos.